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Konteynır kentlere bilişim sınıfları kuruldu

Konteynır kentlere bilişim sınıfları kuruldu

Yerel Haberler

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya öncülüğünde Elbistan'daki konteynır kentlere bilişim sınıfı kuruldu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya öncülüğünde Elbistan'daki konteynır kentlere bilişim sınıfı kuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Vali Kızılkaya öncülüğünde bölgedeki konteynır kentlere bilişim sınıfları kuruluyor. Vali Kızılkaya, yaptığı paylaşımda, "Yavrularımızın eğitimlerinde ihtiyaçları olan teknolojik alt yapıyı kurmaya devam ediyoruz. Elbistan'daki konteynır kentlerde Bilecik Valiliği olarak bilişim sınıfları oluşturarak kullanıma sunuyoruz. Her şey çocuklarımız için" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Valiliği Süleyman Soylu Kahramanmaraş Elbistan Yerel Haberler

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