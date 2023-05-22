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Konteynerler deprem bölgesine gönderildi

Konteynerler deprem bölgesine gönderildi

Yerel Haberler

Körfez Belediyesi'nin Darıca ve Dilovası Belediyeleri ile birlikte Kahramanmaraş'ta kuracağı konteyner kent için hazır olan konteynerler bölgeye sevk ediliyor.

Körfez Belediyesi'nin Darıca ve Dilovası Belediyeleri ile birlikte Kahramanmaraş'ta kuracağı konteyner kent için hazır olan konteynerler bölgeye sevk ediliyor.

Körfez, Darıca ve Dilovası Belediyeleri, Kahramanmaraş'ta konteyner kent kuruyor. 150 konteynerden oluşacak olan konteyner kent için hazır olan konteynerler de önceki gün bölgeye gönderildi. Hazırlıkları yerinde inceleyen Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, "3 belediye olarak bölgede kuracağımız konteyner kent için hazır olan montaja hazır konteynerleri bölgeye gönderiyoruz. Orada hızlı bir şekilde kurulacak ve vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde yaşamlarını devam ettirecek. İlk gün olduğu gibi bugün de yarın da depremzede vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Körfez Belediyesi Kahramanmaraş Körfez Yerel Haberler

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