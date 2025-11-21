Haberler

Konteynerde Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Güncelleme:
Osmaniye'de bir konteyner işyerine giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Kedinin sağlığı yerinde.

OSMANİYE'de, girdiği konteyner işyerinin altında sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez İstiklal Mahallesi Rahimehatun Meydanı'nda bulunan konteyner iş yerlerinin arka kısmındaki boşluktan içeri giren kedi bir daha çıkamadı. Esnaflar kendi çabalarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkartamayınca, 112 Acil çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerce, hidrolik kesme makası kullanılarak konteyner ile bordür taşları arasında kontrollü bir açıklık oluşturuldu. Açılan bölümden dikkatle çıkarılan yavru kedinin yapılan genel sağlık taramasında durumunun iyi olduğu belirlendi. Minik kediye su ve mama verilerek rahatlaması sağlandı. Esnaflar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

