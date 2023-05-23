Konteyner kentte yaşayan çocuklar bilimle moral buldu

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de konteyner kentte yaşayan çocuklar bilimle moral buldu.

Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başvurusu gerçekleştirilen "Her Yerde Bilim, Sapanca'dan Osmaniye'ye Bilim Köprüsü" projesi, Osmaniye'de Konteyner kentte yaşamını sürdüren çocuklara gönüllü eğiticiler tarafından üç gün sürecek proje çerçevesinde hem eğlenceli hem de eğitici atölye çalışmalarıyla depremin çocuklar üzerinde bıraktığı travmaların etkisinin azaltılması planlanıyor.

Her yerde bilim projesi çerçevesinde Osmaniye Karaçay konteyner kentte yaşayan çocuklar ile bir araya geldiklerini belirten proje sorumlusu Sapanca ilkokulu Müdürü Orhan Öz," Bilim projeleri çerçevesinde her yerde bilim etkinliği çerçevesinde bugün Sapanca'da görevli öğretmenler olarak, Osmaniye Karaçay konteynır kentinde bilim şenliğini düzenledik. Bilim şenliğimiz üç gün boyunca sürecek. Toplam 15 atölye 30 etkinlikle çocuklarımızla hem içeriği zengin, etkinliklerle onları bilimle, sanatla ve sporla buluşturmayı düşünüyoruz. Amacımız tabii ki çocuklarımızın sosyal ve duygusal anlamda gelişimlerini beslemek, öz güven sağlamak, onların geleceğe ilişkin kaygılarını ortadan kaldırmak yaşanan felaket sonrası yaşayabilecekleri travmanın önüne geçmek istiyoruz. Onların sevinçlerine sevinç, mutluluklarına mutluluk onlara kucak açmaya geldik. Onlarla birlikte inşallah üç gün boyunca burada etkinliğimizi gerçekleştireceğiz." dedi.