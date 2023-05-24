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Konserve kutuya kafası sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Konserve kutuya kafası sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yerel Haberler

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde konserve kutuya kafasını sıkıştıran kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde konserve kutuya kafasını sıkıştıran kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Beypazarı ilçesi Suluhan Sokak'ta kafasını konserve kutuya sıkıştıran kediye Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Reis Keçecioğlu İtfaiye Müdahale Amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi. Ağ yardımı ile yakalandıktan sonra kedinin kafasına sıkışan konserve kutu kesilmeye çalışıldı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren dikkatli çalışması sonucunda kedi kurtuldu. Kurtulan korkmuş kedi koşarak uzaklaştı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Ankara Yerel Haberler

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