Konaklı Çocuklar Tarihi Öğreniyor, Gezegenleri Keşfediyor

Konak Belediyesi'nin semt merkezlerindeki kurslarına katılan öğrenciler, Smyrna Antik Kenti Agorası'nda kentin tarihini öğreniyor, Konak Belediyesi Yenilikçi Öğrenme Merkezi'ndeki (KONTAK) planetaryumda da uzay cisimlerini ve gezegenleri keşfediyor.

Konak Belediyesi, semt merkezlerindeki kurslarına katılan çocuklar için hazırladığı iki ayrı programla çocukların eğitim ve sosyal yaşamını destekliyor. İlçenin dört bir yanında, özellikle de dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların yararlandığı iki program da 8-13 yaş aralığındaki çocuklar için düzenleniyor.

BAŞKAN BATUR: PROGRAMLAR SÜRECEK

Çocukların çağdaş bilim ve sanatla buluşmasını amaçlayan programların artarak süreceğini belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şöyle konuştu:

"Her çocuğun çağdaş eğitime ulaşabilmesinin ve eşit şartlardan yararlanabilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu sebeple çocuklarımızın bilimle, sanatla buluşacağı yeni merkezleri kente kazandırmak için çalışıyoruz. Konak Belediyesi Yenilikçi Öğrenme Merkezi, Sancar Maruflu Bilim Merkezi gibi. İstiyoruz ki Konak'ta her çocuk bilime sanata ulaşsın. Robotik kodlama artık çağın olmazsa olmazı. Fırsat eşitsizliğinden dolayı hiçbir çocuk bunu öğrenmekten mahrum kalmamalı. Biz, bu düşünceyle çocuklarımız için programlar hazırlıyoruz. Onların aydınlık bir geleceğe yürümelerini istiyoruz."

ÖNCE TARİH SONRA UZAY TURU

Haftada iki gün yapılan birinci program kapsamında çocuklar, Smyrna Antik Kenti Agorası'nı rehberler eşliğinde gezerek İzmir'in tarihine dair bilgileri yerinde öğreniyor. Tarihi gezi sonrasında çocuklar, KONTAK'taki (Konak Teknoloji Araştırma Katılım) etkinliklere katılıyor. Burada planetaryumu deneyimleyen çocuklar, uzayın gizemini keşfediyor.

BİLİM VE SANAT BİR ARADA

Çocuklar için hazırlanan bir diğer program kapsamında ise Konaklı minikler, 10'ar kişilik gruplar halinde hafta içi beş gün boyunca KONTAK'ta atölyelere katılıyor. Teknoloji, sanat, sayısal bilimler ve astronomi atölyelerinde bir yandan eğlenirken öğrenmenin tadını çıkaran çocuklar, robotik kodlama öğreniyor, sanatsal tasarımlar yapıyor.