Konak Yollarında Asfalt 2 Bin 100 Ton Asfalt Serildi - Haberler

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Konak Yollarında Asfalt 2 Bin 100 Ton Asfalt Serildi

ANKA - Yerel
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Konak Yollarında Asfalt 2 Bin 100 Ton Asfalt Serildi

İzmir’in Konak ilçesinde asfalt serme işlemleri sürüyor. Ekipler, bu yılın 15 Mart-15 Haziran dönemini kapsayan üç aylık süreçte 237 sokakta asfalt yama, 22 sokakta ise asfalt serme işi yürüttü. Üç ayda 2 bin 100 ton asfalt kullanılarak yollar yeni görünümlerine kavuşturuldu.

İzmir'in Konak ilçesinde asfalt serme işlemleri sürüyor. Ekipler, bu yılın 15 Mart-15 Haziran dönemini kapsayan üç aylık süreçte 237 sokakta asfalt yama, 22 sokakta ise asfalt serme işi yürüttü. Üç ayda 2 bin 100 ton asfalt kullanılarak yollar yeni görünümlerine kavuşturuldu.

Konak Belediyesi ekipleri ilçe genelinde yürüttüğü asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da göreve geldiği günden bugüne büyük önem vererek, bizzat takip ettiği düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla ilçede yüzlerce sokak yeni görünümlerine kavuşturuldu.

Ekipler, bu yılın 15 Mart-15 Haziran dönemini kapsayan üç aylık süreçte 237 sokakta asfalt yama, 22 sokakta ise asfalt serme işi yürüttü. 84 mahallede yapılan bu çalışmalarda toplam 2 bin 100 ton asfalt kullanıldı. Yollara serilen ya da yama olarak kullanılan asfalt, mart ayının son 15 gününde 370 ton, nisanda 900 ton, mayısta 590 ton ve haziran ayının ilk 15 gününde 250 ton oldu. Ekiplerin düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla yollar yeni görünümlere kavuşturuldu.

ASFALTINI KENDİ ÜRETİYOR

Yol yenileme çalışmalarında Konak Belediyesi'nin Gediz'deki asfalt şantiye tesisinde kendi ürettiği asfalt kullanılıyor. Asfalt serme ve yama çalışmalarını da Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yapıyor.

ANKA / Yerel

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