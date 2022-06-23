Konak'ta Sağlıklı Kentleşme İçin İmzalar Atıldı

Konak Belediyesi ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, işbirliği sözleşmesine imza attı. Konak'ta Gültepe ve Beştepeler imar planları ile kentsel dönüşümün önünü açan Konak Belediyesi, imzalanan protokolle sağlıklı yapılaşma konusunda önemli bir adım daha attı.

Konak Belediyesi ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) İzmir Şubesi, "Konak için sağlıklı yapılaşma, sağlıklı bir gelecek" vizyonuyla bir araya geldi. Konak Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Özhan Kaynarca, belediye bürokratları ile oda yöneticileri katıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sözleşmenin Konak'a ve Konaklılar'a hayırlı olmasını diledi.

BATUR: AMACIMIZ SAĞLIKLI KENTLEŞME

Göreve geldikleri ilk günden itibaren kentsel dönüşümde önemli adımlar attıklarını belirten, kısa sürede Gültepe ve Beştepeler planlarını hazırlayarak Konak ve Konak halkı için en iyiyi yapmaya çalıştıklarının altını çizen Başkan Batur, şunları söyledi, "Önceliğimiz kentsel dönüşüm. Özellikle Gültepe ve Beştepeler bölgelerinin acilen yenilenmeye ihtiyacı var. Şehir Plancıları Odası'nın itirazı ile mahkeme Gültepe Planlarını iptal etmişti. Biz, Büyükşehir Belediyemizin bürokratları ile birlikte hemen mahkemenin gerekçelerini ortadan kaldıracak şekilde yeniden bir planlama çalışmasına başlamıştık. Yasal sorunları ortadan kaldıracak düzeltmeler de yapıldı. Geçtiğimiz hafta belediye bürokratlarımız hem Mimarlar Odası'na hem Şehir Plancıları Odası'na sunumlarını yaptılar. Bu hafta içinde onlardan gelecek değerlendirmeleri aldıktan sonra hedefimiz Gültepe Planlarını Temmuz ayı Meclis gündemine getirmek. Gültepe ve Beştepeler bölgelerinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile birlikte parselasyon planlarını yapacağız. Oda, belediye birlikteliği ile çok kısa sürede parselasyon planlarını bitireceğiz. Tüm bu çalışmalar çerçevesinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız ile yaptığımız bu işbirliğini çok önemsiyorum. Oda Başkanımız Özhan Kaynarca ve yönetimine gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyorum."

Konak Belediyesi ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası arasında imzalanan işbirliği protokolü, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan harita ve kadastro mühendislik hizmetlerinin, bilimsel, teknik esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesini öngörüyor. Bunun için de her iki taraf arasında teknik işbirliği yapılarak karşılıklı dayanışma içerisinde kurallar belirlenecek. Protokol, parsel ile komşu parsellerin mevcut mülkiyet haklarının korunması, yeni mülkiyet ve kullanma haklarının imar, tapu ve kadastro mevzuatlarına uygun, eksiksiz bir şekilde kurulmasının sağlanmasını amaçlıyor. Öte yandan Konak Belediyesi hazırlamış olduğu plan ve projeler konusunda gerek gördüğü konularda HKMO'dan görüş isteyebilecek.

ANKA / Yerel