Konak'ta Bayram Temizliği

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında bayram temizliği yaptı. Sokakları karış karış süpüren, su tankerleri ile yıkayan ekipler, camilerde de detaylı temizlik yaparak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.

Konak Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle rutin yürüttüğü temizlik çalışmalarını bir üst seviyeye çıkararak cadde ve sokakları Konaklılar için temizledi. Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tam kadro çalışarak ilçenin dört bir yanındaki cadde ve sokakları süpürerek işe başladı. Ardından su tankerleri ile gerekli görülen sokaklar yıkanırken, çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Moloz döküldüğü tespit edilen boş arsa ve alanlar atıklardan temizlenirken, harabe görünümü taşıyan istinat duvarları da kireç ile boyandı. Bayramda özellikle çocukların ve ileri yaştaki vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçeler de elden geçirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de zarar gören oyun grupları ve bankların bakım ve onarımlarını yaparken, gerekli yerlerde çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmaları yaptı.

Öte yandan Kurban Bayramı'nda Bayram Namazı ile güne başlayan vatandaşların hijyenik koşullarda ibadetlerini yapabilmeleri için camiler baştan sona temizlendi. Cami içleri süpürülüp dezenfekte edilirken, avlularda da tazyikli su ile yıkama yapıldı.

ANKA / Yerel