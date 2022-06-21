Konak'ta Apartmanın Üzerine Devrilen Ağaç Kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konak'ta Apartmanın Üzerine Devrilen Ağaç Kaldırıldı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Konak'ta Apartmanın Üzerine Devrilen Ağaç Kaldırıldı

Konak Belediyesi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, ortak yürüttükleri çalışma ile bir apartmanın üzerine devrilen ağaçla birlikte ortaya çıkan tehlikeyi ortadan kaldırdı. Yürütülen hassas çalışmanın sonunda can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçilirken bölge koruma altına alındı.

Konak Belediyesi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, ortak yürüttükleri çalışma ile bir apartmanın üzerine devrilen ağaçla birlikte ortaya çıkan tehlikeyi ortadan kaldırdı. Yürütülen hassas çalışmanın sonunda can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçilirken bölge koruma altına alındı.

Konak Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan ağaçlık bölgede, bir ağacın apartmanın üzerine devrildiğinin ihbarını alan Konak Belediyesi ve AKUT ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek müdahalede bulundu. Olayın kayalık ve aşırı eğimli bir bölgede meydana gelmesi, devrilen ağacın kaldırılmasını güçleştirirken deneyimli ekipler can ve mal kaybının yaşanmaması için azami gayret gösterdi. Yapılan çalışmalar sonucunda apartmanın üzerine devrilen ağaç başarılı bir şekilde kaldırılırken çevre koruma altına alındı.

Yapılan kontrollerde kayalık bölgede bulunan diğer iki ağacın daha devrilme riski taşıdığı tespit edilirken hem ağaçları koruma altına almak hem de tehlikeli bir durum yaşanmasının önüne geçmek için gerekli önlemler alındı. Tehlike yaratan iki ağacın devrilmesinin önüne geçmek için halatlar yardımıyla çelik dübelle duvara sabitleme işlemi yapıldı.

ANKA / Yerel

Konak Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title