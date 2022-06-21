Konak'ta Apartmanın Üzerine Devrilen Ağaç Kaldırıldı

Konak Belediyesi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, ortak yürüttükleri çalışma ile bir apartmanın üzerine devrilen ağaçla birlikte ortaya çıkan tehlikeyi ortadan kaldırdı. Yürütülen hassas çalışmanın sonunda can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçilirken bölge koruma altına alındı.

Konak Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan ağaçlık bölgede, bir ağacın apartmanın üzerine devrildiğinin ihbarını alan Konak Belediyesi ve AKUT ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek müdahalede bulundu. Olayın kayalık ve aşırı eğimli bir bölgede meydana gelmesi, devrilen ağacın kaldırılmasını güçleştirirken deneyimli ekipler can ve mal kaybının yaşanmaması için azami gayret gösterdi. Yapılan çalışmalar sonucunda apartmanın üzerine devrilen ağaç başarılı bir şekilde kaldırılırken çevre koruma altına alındı.

Yapılan kontrollerde kayalık bölgede bulunan diğer iki ağacın daha devrilme riski taşıdığı tespit edilirken hem ağaçları koruma altına almak hem de tehlikeli bir durum yaşanmasının önüne geçmek için gerekli önlemler alındı. Tehlike yaratan iki ağacın devrilmesinin önüne geçmek için halatlar yardımıyla çelik dübelle duvara sabitleme işlemi yapıldı.

ANKA / Yerel