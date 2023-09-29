Konak Belediyesi Tarafından Restore Edilen 'Tatar Kırım Türkleri Evi' Açıldı

Konak Belediyesi’nin restorasyon çalışmasını tamamladığı, yapılan protokolle de İzmir Kırım Türkleri Derneği’nin kullanımına açılan tarihi Tatar Kırım Türkleri Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Kırım Tatar Türk Evimizin, burada çalışacak olan dernek yöneticilerimize ve bu mahallede oturan hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hem bu tarihi en güzel şekilde koruyacaklar hem de kültürlerini, geleneklerini gelecek kuşaklara aktaracaklar” dedi.

Konak Belediyesi'nin restorasyon çalışmasını tamamladığı, yapılan protokolle de İzmir Kırım Türkleri Derneği'nin kullanımına açılan tarihi Tatar Kırım Türkleri Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Kırım Tatar Türk Evimizin, burada çalışacak olan dernek yöneticilerimize ve bu mahallede oturan hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hem bu tarihi en güzel şekilde koruyacaklar hem de kültürlerini, geleneklerini gelecek kuşaklara aktaracaklar" dedi.

Konak Belediyesi'nin restorasyon çalışmasını tamamladığı, yapılan protokolle de İzmir Kırım Türkleri Derneği'nin kullanımına açılan tarihi Tatar Kırım Türkleri Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Güngör Mahallesi 386 Sokak üzerinde yer alan binanın açılışına Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Kırım Türkleri Derneği Başkanı Nuran Çağatay ve yönetim kurulu üyeleri, tarihi binanın bağışçısı Kenan Hocaoğulları ve ailesi, CHP İzmir İl ve Konak İlçe yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, Güngör, Mecidiye, Yeşiltepe ve Çahabey Mahalleleri muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yapılan çalışmanın önemini, "Konak Belediyesi olarak kentsel dönüşüme önem verdiğimiz gibi tarihin yaşatılması için de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tarihi binaları yeniden ayağa kaldırmayı, fonksiyonuna uygun bir şekilde değerlendirilmesini yapmayı önemsiyoruz. Bu konuda önemli bir bütçe ve çalışma sağlıyoruz" sözleriyle dile getirdi.

"KONAK'IN HER YERİNDEN TARİH FIŞKIRIYOR"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tarihi binaların yeniden ayağa kaldırılarak kent yaşamına kazandırılmasının önemine değindiği konuşmasında Konak'ın tarihi misyonuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bugün, restorasyonunu tamamlayarak yeniden ayağa kaldırdığımız bu tarihi binada hizmet verecek olan Kırım Tatar Türk Evimizin, burada çalışacak olan dernek yöneticilerimize ve bu mahallede oturan hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hem bu tarihi en güzel şekilde koruyacaklar hem de kültürlerini, geleneklerini gelecek kuşaklara aktaracaklar. Bu bina yıllardır kullanılmamış, harabe haline gelmiş bir vaziyetteydi. Değerli bağışçılarımız Kenan Hocaoğulları ve ailesinin bağışlarıyla mülkiyeti belediyemize geçti ve yaptığımız restorasyon çalışmasıyla kullanılır hale geldi. Bina tescilli yapı statüsünde değil ama 150 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Konak'ta 3 bin 500'e yakın tescilli binamız var. Konak'ın her tarafından tarih fışkırıyor. Neredeyse her sokağımızda bir tarihi eserimiz var. Konak, tarihi ve tarihi gelenekleri çok önemli olan bir ilçe."

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Batur, Tatar Kırım Türkleri Evinin geleneklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklar aktarılmasında önemli bir yere sahip olacağını ve Konak Belediyesi olarak her zaman destek olacaklarını belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kırımdan göç etmiş Tatar Türkleri'nin ilk yerleşim yerlerinden birindeyiz. Buraya Tatar Mahallesi denirmiş. Geleneklerini, kültürlerini burada yaşatmışlar. Örf, adet, geleneklerini yaşatmak için gösterdikleri çaba gerçekten çok kıymetli. Dernek daha önce Karataş'ydı. Burada daha rahat bir şekilde çalışmalarını yürütecekler. Bundan sonra da bu binada kurslar, eğitimler olacak; etkinlikler düzenleyeceğiz. Biz her zaman yanınızdayız. Desteğimiz sürecek. Konak Belediyesi olarak muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle, dernek yöneticilerimizle, burada yaşayan hemşehrilerimizle, hep birlikte güzel işler yapacağımıza bütün kalbimle inanıyorum."

Devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Batur, Yaşar Üniversitesi yanındaki tarihi bina ile Kemeraltı'nda iki binayı çok yakında tamamlayacaklarını dile getirdi. Belediyenin sürdürdüğü Kıllıoğlu Hamamı, Çakaloğlu Han restorasyonlarının yanı sıra Kemer İstasyonu hangarında Mimarlar Odası ve Serbest Mimarlar Derneğiyle beraber yürütülen Mimarlık Müzesi çalışmalarını aktaran Batur, çalışmaların süreceğini söyledi ve "Birlikte Konak anlayışıyla yola çıkmıştık, dört buçuk yılımızı doldurduk. Bundan sonra da yine Birlikte Konak diyerek, birlik ve beraberlik içinde, dayanışma ruhuyla kentimizi daha iyi noktalara getirmek için çalışacağız. Konak, kültürü, sanatı, tarihiyle bambaşka bir şehir. Herkese heyecan verdiği gibi belediye başkanına da büyük heyecan veriyor. Daha yapacak çok işimiz var" dedi.

"ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Açılış töreninde geleneksel kıyafetleriyle yer alan İzmir Kırım Türkleri Derneği Başkanı Nuran Çağatay da teşekkürlerini şu sözlerle iletti:

"Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. Mithatpaşa Caddesi üzerindeki dernek ofisimiz ne yazık ki depremden sonra kullanamayacağımız hale geldi. Bu sebeple bugün açılışını yaptığımız binanın bizim için önemi kat kat arttı. Bu binanın restorasyonunu yaparak bize teslim eden değerli Başkanımız Sayın Abdül Batur'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu binanın tahsisinde emeği olan Hakan Tartan Başkanımıza da teşekkür ediyoruz."