Konak Belediyesi, Tafısa'ya Üye Oldu

Konak Belediyesi, Uluslararası Herkes İçin Spor Derneği'nin (TAFISA) Slovenya'da yapılan genel kurulunda tam üyeliğe kabul edildi. Konak Belediyesi, 2022 yılında Türkiye'de üyeliği kabul edilen tek kurum oldu.

The Association For International Sport for All (TAFISA - Uluslararası Herkes İçin Spor Derneği) tarafından Slovenya'nın Portoroz kentinde yapılan genel kurul toplantısında Konak Belediyesi'nin tam üyeliği kabul edildi. 1991'den bu yana faaliyette olan ve herkes için sporu destekleyen kuruluşun, 27'nci genel kurulunda aldığı karar ile Türkiye'de 2022 yılında üyeliği kabul edilen tek kurum ve yerel yönetim Konak Belediyesi oldu.

TAFISA üyeliğiyle uluslararası alanda adını spor ve aktif yaşam ile duyurma şansı yakalayan Konak Belediyesi, aynı zamanda tüm dünyada TAFISA üyesi ülke ve şehirler tarafından kutlanan World Challenge Day (Dünya Hareketsizliğe Karşı Mücadele Günü), World Walking Day (Dünya Yürüyüş Günü), TAFISA Misyonu 2030 Çalıştayları, Aktif Şehirler girişimleri, Geleneksel Spor ve Oyun girişimleri gibi faaliyetlerle birlikte TAFISA Dünya Kongrelerine, Dünya ve Bölgesel Spor faaliyetlerine katılma hakkını da elde etti.

TAFISA nedir?

Herkes için spor alanında öncü bir kuruluş olan TAFISA'nın dünyanın 170'i aşkın ülkesinde 373'ün üzerinde üye kuruluşu bulunuyor. 1991'den bu yana faaliyette olan uluslararası örgüt, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Konseyi (EU), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Sport Accord gibi kurumlar tarafından da tanınıyor ve ortak projeler üretiyor. World Challenge Day (Dünya Hareketsizliğe Karşı Mücadele Günü), World Walking Day (Dünya Yürüyüş Günü) gibi etkinlikleriyle dünyada ses getiren TAFISA'nın bu etkinlikleri Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan TAFISA, Almanya'nın Frankfurt kentindeki hukuk mahkemesinde kayıtlı.

ANKA / Yerel