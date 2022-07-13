Konak Belediyesi'nden Yaza Özel Program

Konaklı çocuklar, Konak Belediyesi'nin yaza özel olarak hazırladığı, ücretsiz eğitim programıyla eğlenirken öğrenerek tatillerini dolu dolu geçiriyor. 8-14 yaş aralığındaki çocukların katılabildiği programda astronomi, teknoloji ve sanat olmak üzere üç farklı alanda uygulamalı atölyeler düzenleniyor.

Merkezlerinde açtığı spordan baleye, satrançtan halkoyunlarına, dikiş nakıştan kuaförlüğe kadar uzanan kurslarla hem yetişkinlere hem çocuklara dokunan Konak Belediyesi, 8-14 yaş aralığındaki çocukları yaz tatilinde astronomi, teknoloji ve sanat eğitimiyle buluşturuyor. Kentimiz İzmir Derneği işbirliği ile hazırlanan ücretsiz eğitimler, Konak Belediyesi'nce restore edilen ve "Konak Teknoloji Araştırma Katılım (KONTAK) - Yenilikçi Öğrenme Merkezi" adını alan tarihi İstiklal İlkokulu'nda veriliyor.

Hafta içi beş gün süren eğitimler sabah saat 10.00-12.00 ila öğleden sonra 14.00-16.00 saatleri arasında olmak üzere iki grup halinde düzenleniyor. Her grupta 10 kişi yer alıyor ve her hafta gruplar değişiyor. Çocuklar, KONTAK - Yenilikçi Öğrenme Merkezi'ne Konak Belediyesi'nin tahsis ettiği servislerle götürülüp getiriliyor.

Eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Evrene Adım Adım Astronomi Atölyesi'yle çocuklar planetaryumda uzay cisimlerini ve gezegenleri keşfe çıkarak uzayın derinliklerinde neler olduğunu öğreniyor. Ardından, teleskopla gözlem yapma fırsatı buluyor. Teknoloji adı altında düzenlenen Robotik Kodlama Atölyesi'nde çocuklar kod yazmayı öğreniyor. Robot yapımından sensörlerin kullanımına kadar dolu dolu bir atölye çalışması deneyimleyen çocuklar geleceğin mesleklerini keşfediyor. Sanatsal çalışmalar kapsamında da Geleceğin Tasarımcıları Atölyesi düzenleniyor. Çocuklar geri dönüştürülebilen malzemelerden hayal güçlerini, yeteneklerini ve motor becerilerini kullanarak sanatsal tasarımlar yapıyor.

Eğitim programıyla çocuklara analitik düşünme becerisi kazandırma, olay veya durumlar arasındaki ilişkileri görebilmelerini sağlama, yaratıcı düşünmelerine yardımcı olma, problem çözme yeteneğini artırma, sistematik düşünmelerini sağlama, makinelerin çalışma mantığını kavramalarına yardımcı olma gibi bilgi ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor.

KAYITLAR SEMT MERKEZLERİNDE

KONTAK - Yenilikçi Öğrenme Merkezi'nde yaz tatili süresince devam edecek olan atölye çalışmalarının kayıtları devam ediyor. Kayıtlar, Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı semt merkezlerinde yapılıyor. Kayıtlar hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü 0 232 484 53 00 (Dahili: 2963) telefon numarasından arayabilir.

ANKA / Yerel