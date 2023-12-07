Konak Belediyesi Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması Ödül Töreni

Konak Belediyesi'nin üçüncüsünü bu yıl, 'Kadınlar, Gelecek ve Demokrasi' temasıyla düzenlediği Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması'nda derece giren öykücüler ödüllerini aldı. Ödül törenine Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Zerrin Polat, yazarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konak Belediyesi'nin üçüncüsünü bu yıl, "Kadınlar, Gelecek ve Demokrasi" temasıyla düzenlediği Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması'nda derece giren öykücüler ödüllerini aldı.

Konak Belediyesi'nin kadın yazarların seslerini duyurmak, kentin kültür sanat hayatına katkı koymak amacıyla üçüncüsünü bu yıl, "Kadınlar, Gelecek ve Demokrasi" temasıyla düzenlediği Kadın Öyküleri Kısa Öykü ve Şiir Yarışması'nda derece giren öykücüler ödüllerine kavuştu. Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Salonu'nda yapılan ödül törenine Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Zerrin Polat, yarışmanın jüri üyesi olan yazarlar Esra Kahya, Handan Gökçek, Nilüfer Yıldız Şendur, Nalan Yılmaz, TRT eski sunucusu ve solist Arife Soydemir, Konak Belediye Meclisi üyeleri, başta kadın dernekleri olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ÖDÜL HEYECANI

Yarışmada öykü dalında birincilik ödülünü "Muhayyile" adlı eseriyle alan Mine Sıraçe, ikincilik ödülünü "Umuda Tutunmak İstedim" isimli öyküsüyle alan Selma Tonay Elhan ve üçüncülük ödülünü "Kokar Bazen" isimli eseriyle alan Seher Tanıdık'a ödüllerini Konak Belediye Meclisi üyeleri Nesrin İlkutlav, Esra Yılmaz Keskin ile Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Zerrin Polat verdi. Yarışmanın şiir dalında birincilik ödülünü "Karakedi Nerede" isimli şiiriyle alan Yasemin Çargıt, ikincilik ödülünü "Ve Belki de Ötekiler" isimli eseriyle alan Tuğçe Nur İmrat da ödüllerini İlkutlav, Keskin ve Polat'ın elinden aldı.

NOTALARI KALBİNE YAZAN KADINLAR

"Rengarenk" isimli öyküsüyle jüri özel ödülüne layık görülen Nazlı Kayı ile "Kadın Meselesi" isimli şiiriyle jüri özel ödülünü alan Fuldem Özkan'a ödülleri ise jüri üyesi kadın yazarlar tarafından verildi. Şiir dalında 'Kadınım Ben" isimli eseriyle üçüncü olan Emine Yavuz ise törene katılamadı. Yavuz'un ödülünün adresine iletileceği belirtilirken, TRT eski sunucusu ve solist Arife Soydemir, "Notaları Kalbiyle Yazan Kadınlar" isimli teatral müzik gösterisi ve seslendirdiği eserlerle törene renk kattı.