Konak Belediyesi 4'üncü Kez Patilerin Festivali'ni Düzenleyecek

Konak Belediyesi, 7 Ekim’de Gündoğdu Meydanı’nda dördüncüsünü gerçekleştireceği Patilerin Festivali’ni Basmane Başkanlık Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Can dostları odak alan en kapsamlı doğa ve yaşam festivali olan etkinliğe büyük önem verdiklerini söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm İzmirlileri 7 Ekim’de Gündoğdu Meydanı’na davet ederek, “Bu yıl da dopdolu, çok renkli ve coşkulu bir festival İzmirlileri bekliyor” diye konuştu.

Konak Belediyesi, 7 Ekim'de Gündoğdu Meydanı'nda dördüncüsünü gerçekleştireceği Patilerin Festivali'ni Basmane Başkanlık Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Can dostları odak alan en kapsamlı doğa ve yaşam festivali olan etkinliğe büyük önem verdiklerini söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm İzmirlileri 7 Ekim'de Gündoğdu Meydanı'na davet ederek, "Bu yıl da dopdolu, çok renkli ve coşkulu bir festival İzmirlileri bekliyor" diye konuştu.

Konak Belediyesi'nin 7 Ekim'de Gündoğdu Meydanı'nda, 50 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, 4. kez düzenleyeceği Patilerin Festivali, Basmane Başkanlık Ofisi'nde yapılan basın toplantısıyla duyuruldu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un, Türkiye'nin can dostlarını odak alan en kapsamlı doğa ve yaşam festivali olan Patilerin Festivali'yle ilgili ayrıntılı bilgi verdiği toplantıya festival ana sponsoru Lider Pet Food'un Temsilcisi Oktay Diker ve festivalin İletişim Koordinatörü Banu Özdemir katıldı. Toplantıda festivale katkı sunan sponsorların, çevre örgütleri, çocuk ve havyan hakları ile arama kurtarma dernekleri olmak üzere etkinliği destekleyen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu. Toplantıyı basın mensuplarının yanı sıra muhtarlar ve hayvanseverler de izledi. Özdemir'in can dostu olan ve festivalin yüzü haline gelen Bella toplantıya renk kattı.

"FETİVALE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Toplantıda konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, dünyanın pek çok sorunla boğuştuğuna, doğanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dikkat çekerek, "Bu dünya bizim, bu gezegen hepimizin, diyorsak ona iyi bakmak, gelecek nesillere sağlıklı yaşam alanları bırakmak da bizim en temel görevimiz olmalı. Bunun için Konak Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Patilerin Festivali de bu anlayışın bir ürünü" diye konuştu.

Festivale büyük önem verdiklerinin altını çizen Batur, toplam 50 dernek ve kurumun organizasyona katkı koyduğuna dikkat çekerek birbirinden güzel etkinliklere imza atacaklarını vurguladı.

5 TON MAMA DAĞITILACAK"

Konak Belediyesi'nin, Veteriner İşleri Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü'nün açacağı stantlarla alanda olacağını söyleyen Batur, bu yıl arama kurtarma derneklerinin festivale yoğun katılım gösterdiğini de vurgulayarak, yakın zamanda kurdukları Konak Afet Merkezi (KAM) ekiplerinin de etkinliğe katılacağını belirtti. Festival boyunca can dostlar için 5 ton mama dağıtmayı hedeflediklerini söyleyen Batur, şöyle devam etti:

"Gelen her ziyaretçimiz bu rakama ulaşmamızda bizlere katkı sağlamış olacak. Bu nedenle tüm İzmirlileri Gündoğdu Meydanı'na bekliyoruz. Bu yıl da dopdolu, çok renkli ve coşkulu bir festival İzmirlileri bekliyor. O gün beraber olursak çok mutlu oluruz. Emeği geçen herkese, değerli festival sponsorlarımıza, İzmir Büyükşehir Belediyemize katkıları için teşekkür ediyorum. Festivalimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Dünyamızın devamlılığını istiyorsak, insan yaşamının, hayvanların, bitkilerin, kısacası tüm ekosistemin devamlılığını istiyorsak mutlaka ve mutlaka gezegenimize iyi bakmamız gerekiyor. Bu gezegen hepimizin."

"İZMİRE DEĞER KATIYOR"

Patilerin Festivali Ana Sponsoru Lider Pet Food'un Temsilcisi Oktay Diker de "İzmir'e çok değer katan bir festivali hep birlikte yapacağız. İzmir merkezli, sosyal sorumluluk temelli projelere destek veren bir firma olarak yine birlikte olmaktan çok mutluyuz. Cumartesi güzel bir gün geçireceğiz. Herkesin can dostlarımız için elinden gelen her şeyi yaptığı bir gün olacak. Seneye de inşallah 5. kez merhaba diyeceğiz" dedi.

BAŞKAN BATUR'A TEŞEKKÜR

Patilerin Festivali İletişim Koordinatörü Banu Özdemir ise doğanın akışına yapılan her müdahalenin insanlığa felaket olarak döndüğünü söyleyerek "Bizlere düşen yaşanabilir bir gezegeni mümkün kılmak için çalışmak. Yeryüzünü paylaştığımız dostlarımızın, canlıların yaşam hakkını önceleyerek hizmet vermek sosyal belediyecilik anlayışının ta kendisi. Birçok projede olduğu gibi bu projede de öncülük eden, bu organizasyonun gerçekleşmesinde olağanüstü çaba ve titizlik gösteren ev sahibi kurum, çevre dostu, çocuk dostu, hayvan dostu çok değerli Konak Belediye Başkanım Abdül Batur'a, Konak Belediyesi çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın emekçilerimize ve bizden desteğini esirgemeyen İzmir halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN BÜYÜK İLGİ

Dördüncü kez düzenlenecek Patilerin Festivali, bu yıl da doğa, çocuk ve hayvan hakları alanında farkındalığı artırmak amacıyla, "Bu Gezegen Hepimizin" temasıyla yapılacak. 7 Ekim Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı'nda saat 13.00'te başlayacak festivale, aralarında TEMA İzmir, Ege Orman Vakfı ve İZÇEV'in de bulunduğu çevre örgütleri, Kistik Fibrosiz Derneği (KİFDER), Down Sendromu Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi çocuk hakları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) gibi hayvan hakları ve AKUT, Hayvan Arama Kurtarma Derneği (HAKTİM), ANDA İZMİR gibi arama kurtarma dernekleri olmak üzere 50 sivil toplum kuruluşu katılacak.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER

Birbirinden renkli etkinliklerin düzenleneceği festivalde söyleşi, tiyatro, dans ve kukla gösterileri yer alacak. Sivil toplum kuruluşları stantlarında özellikle çocukların doğa bilincini geliştirmek için özel atölyeler düzenleyecek. Can dostlar ise güzellik ve yetenek yarışmalarında boy gösterecek, performans gösterileri yapacak. Dereceye giren can dostlar ile sahiplerine çeşitli hediyeler verilecek. Çocuklar Duymasın dizisinde Emine karakterine hayat vermiş oyuncu Melek Şahin de bu yıl yine Melek Hareketi'yle alanda olacak ve çocuklarla mama kabı boyama etkinliği yapacak. Festival akşamında Berkay Sonkan'ın zeybek ve Latin dansları gösterisi İzmirlilerle buluşacak.