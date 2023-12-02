Konak Belediye Meclisi Gürçeşme 1. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonunu Kabul Etti

Aralık ayı oturumunu gerçekleştiren Konak Belediye Meclisi, Gürçeşme 1. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonunu oybirliğiyle kabul etti. Tarihi bir karar aldıklarına dikkat çeken Başkan Batur, "Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte birçok konuda tarihi kararlar aldık. Gelecek kuşaklara aktarabileceğimiz, yaptığımız en güzel çalışmalar kentsel dönüşüm çalışmalarımız. 3 bölge, 300 hektarlık Gültepe, 200 hektarlık Beştepeler ve yaklaşık 100 hektarlık Gürçeşme planları… Bu planlarla ilgili aldığımız kararlar Konak'ın çehresini değiştirecek, bu kentin siluetini değiştirecek, o kötü görüntüsünü ortadan kaldıracak, yaşam biçimini yeniden şekillendirecek çok önemli tarihi kararlar. Bu kentin görünümünü değiştirme noktasında, hepimiz elimizi taşın altına soktuk. Ben altını bir kez daha çiziyorum. Yaptığımız işi küçümsemeyelim. Yapılan iş çok büyük bir iş, tarihe geçecek bir iş" dedi.

Konak Belediye Meclisi, Aralık ayının ilk toplantısını Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Tarihi bir kararın daha oybirliğiyle alındığı toplantıda Gürçeşme 1. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu tüm meclis üyelerinin kararıyla kabul edildi. Meclis oturumunu yöneten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bu kentin görünümünü değiştirme noktasında, hepimiz elimizi taşın altına soktuk. Ben altını bir kez daha çiziyorum. Yaptığımız işi küçümsemeyelim. Yapılan iş çok büyük bir iş, tarihe geçecek bir iş" dedi.

BATUR: TARİHİ KARARLARA İMZA ATTIK

İsmet Paşa ve Mehtap Mahalleleri ile Lale, Küçükada ve Ferahlı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Gürçeşme 1. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonunun oybirliğiyle kabul edildiği toplantıda Etüd Proje Müdürü Neslihan Yalınız Koç planlarla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Planların uygulanmasıyla oluşacak yeni kent görünümünün de gösterildiği sunumun ardından konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, meclisin oybirliğiyle tarihi bir karara daha imza attığını vurguladı. Kentin çehresini değiştireceklerinin ve unutulmayacak bir iş yaptıklarının altını çizen Başkan Batur şunları söyledi:

"Konak'ta 2019 yılından bu yana belediye başkanlığı yapıyoruz. Siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte birçok konuda tarihi kararlar aldık. Gelecek kuşaklara aktarabileceğimiz, yaptığımız en güzel çalışmalar kentsel dönüşüm çalışmalarımız. 3 bölge, 300 hektarlık Gültepe, 200 hektarlık Beştepeler ve yaklaşık 100 hektarlık Gürçeşme planları... Bu planlarla ilgili aldığımız kararlar Konak'ın çehresini değiştirecek, bu kentin siluetini değiştirecek, o kötü görüntüsünü ortadan kaldıracak, yaşam biçimini yeniden şekillendirecek gerçekten çok önemli tarihi kararlar. Ben bütün meclis üyesi arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bana göre, 2019-2024 arasında görev yapan hem Belediye Başkanı hem meclis üyeleri tarihe geçmiştir. Çünkü Konak'ın geleceği için, kentin siluetini ve genel görünüşünü değiştirecek, yaşam biçimini değiştirecek kararlara oy birliğiyle imza attık."

"DAHA HIZLI İLERLEYECEK"

Altı mahalleyi ilgilendiren ve oradaki yaşam biçimini değiştirecek olan planların önemine dikkat çeken Başkan Batur, bu bölgedeki ilerleyişin daha hızlı olacağını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bölgenin planlama çalışması büyükşehirden de onaylandıktan sonra, burada diğer bölgelere göre daha hızlı hareket edebiliriz. Çünkü diğer bölgelere göre metrekaresi daha az. Gültepe ve Beştepeler planları tamamlandı. Büyükşehirden geçti. Gültepe'de dört ve beşinci bölgelerin parselasyon planları tamamlandı. Tapudan geldiği andan itibaren de 4 No'lu bölgenin saha çalışmalarına başladık. Yani vatandaşlarla, birebir, yerinde doğru mudur, yerine yeniden bir şeyler yapıldı mı şeklindeki tespit çalışmalarımıza da Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz başladı. Kısa süre içinde vatandaşlarımızı çağırarak 4 No'lu bölgede sözleşmelere başlamış olacağız.

"TARİHE GEÇECEK"

Başkan Batur, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek yapılan işi küçümsememeleri gerektiğini söyledi ve "Bizler, hem çalışma arkadaşlarımız hem de yakinen ilgilenen bir belediye başkanı olarak bu kentin görünümünü değiştirme noktasında, elimizi taşın altına soktuk. Ben altını bir kez daha çiziyorum. Yaptığımız işi küçümsemeyelim. Yapılan iş çok büyük bir iş, tarihe geçecek bir iş. Bu önemli çalışmada emeği geçen çok değerli arkadaşlarıma, Etüd Proje Müdürlüğündeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İmar komisyonunda ve kentsel dönüşüm komisyonunda görevli arkadaşlarımıza, hem planın incelenmesi hem de bundan sonraki uygulanması noktasındaki anlayış ve plana katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bütün meclis üyesi arkadaşlarıma da bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.