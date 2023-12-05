Konak Belediye Başkanı Abdül Batur: Konak Engelsiz Yaşam Köyü Örnek Bir Model

Dünya Engelliler Günü kapsamında Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tesisi daha da geliştireceklerini söyledi. Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nün örnek bir model oluşturduğuna ve bu tür çalışmaların yasayla zorunlu hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Batur, “Büyük bir heyecanla yola çıktık ve bu çalışmanın neticesi bugünlere kadar geldi. Yeni heyecanımız Engelsiz Yaşam Köyümüzü daha da geliştirmek, daha da büyütmek. Konak Engelsiz Yaşam Köyü bir örnek model. Bir kanun maddesiyle, bu tür çalışmaların tüm yerel yönetimler tarafından yapılmasının zorunlu hale gelmesi lazım” dedi.

Dünya Engelliler Günü kapsamında Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tesisi daha da geliştireceklerini söyledi. Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nün örnek bir model oluşturduğuna ve bu tür çalışmaların yasayla zorunlu hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Batur, "Büyük bir heyecanla yola çıktık ve bu çalışmanın neticesi bugünlere kadar geldi. Yeni heyecanımız Engelsiz Yaşam Köyümüzü daha da geliştirmek, daha da büyütmek. Konak Engelsiz Yaşam Köyü bir örnek model. Bir kanun maddesiyle, bu tür çalışmaların tüm yerel yönetimler tarafından yapılmasının zorunlu hale gelmesi lazım" dedi.

Konak Belediyesi'nin Dünya Engelliler Günü kapsamında Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde düzenlediği etkinliği farkındalık yarattı. Engelsiz Yaşam Köyü kampüsünden gerçekleştirilen etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'la birlikte Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı (EBKOV) Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura, Konak Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Akpınar, Konak Engelsiz Yaşam Köyü Müdürü Aslı Eronat Kureta, Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, Lions Genel Yönetmeni Refik Dinç ve kulüp bileşenleri, Konak Belediyesi Meclis üyeleri, Engelsiz Yaşam Köyü eğitmen, öğrenci ve velileri katıldı. Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencilerinin yetenekleriyle göz doldurduğu dans gösterisi, ritim şov ve roman havası gösterisini izleyen Başkan Batur, "Büyük bir heyecanla yola çıktık ve bu çalışmanın neticesi bugünlere kadar geldi. Yeni heyecanımız Engelsiz Yaşam Köyümüzü daha da geliştirmek, daha da büyütmek" dedi.

BATUR: ELİMİZDEN GELEN KATKIYI SUNUYORUZ

Dört buçuk yılda harabeden bir yaşam kampüsü oluşturduklarını ve burada örnek bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur şöyle konuştu:

"Buradaki tesislerin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalara başlamamızın üzerinden dört buçuk yıl geçti. Burada özel çocuklarımıza eğitim verilmesi noktasında bir çalışma yürüttük. Büyük bir heyecanla yola çıktık ve bu çalışmanın neticesi bugünlere kadar geldi. Yeni heyecanımız Engelsiz Yaşam Köyümüzü daha da geliştirmek, daha da büyütmek. Yerel yönetim ve vakfın yan yana gelerek yaptığı örnek bir çalışma bu. Burada çocuklarımız mutlu, çocuklarımız sosyal yaşantının içinde. Eğitimleri belli noktaya geliyor ve en önemlisi velilerimizle beraber, onların yaşamlarının daha iyi noktaya gelmesi için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz.

"KANUN DÜZENLEMESİ OLMALI"

Başkan Batur, Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nün örnek bir model oluşturduğunun ve bu tür çalışmaların yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilmesi gerektiğinin de altını çizdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konak Engelsiz Yaşam Köyü bir örnek model. Bir kanun maddesiyle, bu tür çalışmaların tüm yerel yönetimler tarafından yapılmasının zorunlu hale gelmesi lazım. Yerel inisiyatif ve aynı zamanda bu işe gönül vermiş vakıfların bir araya gelerek uygulayacağı böyle bir sistemin kanuni zorunluluk şeklinde yürütülmesi gerekir diye düşünüyorum. Devletimizin bu konuda daha duyarlı, daha bilinçli olması ve bundan sonraki süreçlerde özellikle özel çocuklarımız için her şeyi yapması lazım"

"BURADA ÇOK MUTLUYUZ, HUZUR DOLUYORUZ"

Öte yandan Başkan Batur, Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nün en mutlu oldukları iş olduğunu bir kez daha hatırlatarak, "Burada biz de çok mutluyuz. Bu 4 buçuk sene içinde en güzel yaptığımız iş, işte bu iş. Haz duyuyoruz, huzur doluyoruz. Bize çok büyük desteği olan Kaymakamlığımıza ve Halk Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Hem eğitimciler konusunda, hem diğer tüm yaptığımız işlerde yanımızdalar" dedi.

ÖZFATURA: EN BÜYÜK HAYIR SAĞLIK VE EĞİTİMLE İLGİLİ OLANDIR

EBKOV Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura da yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

"Biz Allah'ın sevgili kuluyuz çünkü Cenab-ı Hak bize bu hizmette az ya da çok yer alma fırsatı verdi. Bana göre belediye başkanlığı ve diğer yaptığım görevler içerisinde en zevkle yaptığım, en fazla tatmin ve mutlu olduğum iş burası. Çocuklarımızın hepsi torunlarımız gibi. Vakfımızdaki hayırseverlere, Konak Kaymakamlığına ve Konak Halk Eğitim Merkezine minnettarız. Tabi buranın a'dan z'ye yapılmasında tüm demirbaş bize Konak Belediyesi'nin hediyesidir ve genel giderlerimizi de üstleniyor. Allah razı olsun. Bana göre en büyük hayır sağlık ve eğitimle ilgili olanlardır. Bu iki konu hepimizin hayatında çok önem arz ediyor."

"İDEALİM, ABDÜL BATUR'LA BERABER YENİ YAŞAM KÖYLERİ KURMAK"

Özfatura, daha fazla yaşam köyü kurmayı istediğini de belirterek, "Burada biz de torun gibi gördüğümüz için evlatlarımız için elimizden gelen her türlü şeyi yapıyoruz. Ölmeden nasipse idealim yine Abdül kardeşimle beraber yeni yaşam köyleri kurmak. Yani kimse solmayan evlatlarımızı hayat boyu orada misafir etmek için. Bunun için, yani sarı bile teşekkür mektubu yazdım. Engelliler bakanlığının mutlaka kurulması lazım ve bu bakanlığın da mutlaka bir fon kurması lazım" diye konuştu.