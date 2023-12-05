Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir İçin Adaylık Başvurusu Yaptı: "İzmir Tepeden İnme İsimlere Prim Vermez"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. Batur, “İzmir diretmeye gelmez. Samimiyet ister, kendi içinden birinin yönetmesini ister, tepeden inme isimlere prim vermez” diye konuştu. Batur, “İzmir'e tecrübe lazım, İzmir'e samimiyet lazım, İzmir'e İzmirli lazım. Ben tecrübeliyim, samimiyim” dedi.

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. Batur, "İzmir diretmeye gelmez. Samimiyet ister, kendi içinden birinin yönetmesini ister, tepeden inme isimlere prim vermez" diye konuştu. Batur, "İzmir'e tecrübe lazım, İzmir'e samimiyet lazım, İzmir'e İzmirli lazım. Ben tecrübeliyim, samimiyim" dedi.

Konak Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, 2024 yerel seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. Bugün CHP İzmir İl Başkanlığı'na gelerek CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na başvuru dosyasını teslim eden Batur, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında partim Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir değişim yaşanıyor. Değişimin yaklaşan yerel seçim öncesinde, toplumda bir sinerji ve enerji yarattığı açık. Albert Einstein, 'değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir' diyerek değişimin kaçınılmaz bir süreç olduğunu belirtmiştir. Ben de başlayan değişim sürecinde bugün İl Başkanlığımıza Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylık başvurumu yapmış bulunmaktayım. 2019 yerel seçimlerinde de Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı sürecinde İzmir'de son iki isimden biriydim. Ancak partim beni Konak Belediye Başkanı olarak görevlendirdi. Konak'ta geçen 5 yıla yakın sürede pek çok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu, Konaklı hemşehrime hizmet etmenin gururunu yaşadım. 'Birlikte Konak' diye çıktığımı yolda tüm Konaklılarla kol kola olduk. Parti ayrımı gözetmeden herkese hizmet etmeye çalıştım. Ayrıştıran değil birleştiren oldum. Konaklıların sevincinde de üzüntüsünde de hep yanında olmaya çalıştım. Çalışanlarımızı enflasyona asla ezdirmedim. Engellisinden gencine, kadınından, yaşlısına esnafından, emeklisine herkesi kucakladım. Konak'ta kentsel yenilemenin önünü açacak planları görev süremiz içinde tüm zorluklara rağmen bitirmeyi başardık. 1994 yılında İZBETON genel müdürlüğü ile başlayan bu kente yerel yönetici olarak hizmette şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olarak yola çıkıyorum.

"KRONİKLEŞEN SORUNLARI ŞEHRİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUM"

İzmir'in sorunlarını herkesten iyi bilen biri olarak çözmeye talibim. Kentlinin ne şikayeti varsa onları çözecek hem bilgi birikimi hem de tecrübeye sahip bir mimar olarak hizmete hazırım. İzmir'de doğmuş büyümüş, burada oturan ve göçmen ataları olan biri olarak kenti kucaklamayı, kronikleşen sorunları artık şehrin gündeminden çıkarmayı hedefliyorum.

"İZMİR TEPEDEN İNME İSİMLERE PRİM VERMEZ"

İzmir Atatürkçülüğün, demokrasinin başkentidir. İzmir Efeler diyarıdır. İzmir diretmeye gelmez. Samimiyet ister, kendi içinden birinin yönetmesini ister, tepeden inme isimlere prim vermez. İzmirli iyi bilir kimin ona en iyi şekilde hizmet edeceğini. Sokakta görmek ister belediye başkanını, ona ulaşabilmek ister. Ben bu kentte hizmet ettiğim süre için de hiç ulaşılamayan olmadım, bundan sonra da olmayacağım. Sokakta oldum, yine sokakta İzmirlilerle olacağım.

"BEN TECRÜBELİYİM, SAMİMİYİM, İZMİRLİYİM"

İzmir'e ne lazım derseniz; İzmir'e tecrübe lazım, İzmir'e samimiyet lazım, İzmir'e İzmirli lazım. Ben tecrübeliyim, samimiyim, İzmirliyim. Çıktımız bu yolda başta beni yalnız bırakmayacağına inandığım İzmirlilere, partimin Genel Merkezine, Cumhuriyet Halk Partimin İzmir il örgütüne, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, yol arkadaşlarıma, destek veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum.

"FAZLA DEBDEBELİ, COŞKULU AÇIKLAMALAR BENCE DOĞRU DEĞİL"

Tüm İzmir Büyükşehir Belediyesi aday adaylarına başarılar diliyorum. Bu parti içindeki bir yarıştır. Barış içinde, huzur içinde, birbirimizi kırmadan bu yarışın sonlanması en güzeli olacaktır. Çünkü önümüzde çok büyük bir sınav var; 31 Mart yerel seçimleri. Başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'dir. Cumhuriyet Halk Partili belediyedir, belediye başkanıdır. CHP'li belediye olarak o koltukta oturmaktadır. Yani fazla debdebeli, çoşkulu açıklamalar bence doğru değil. Çünkü orada oturan arkadaşımız da bizim partimizi temsil ediyor. O yüzden böyle bir basın açıklamasıyla bunu bitirmiş olduk. Bu duygularla çıktığımız yolda, bütün arkadaşlarımızla beraber mücadelemizi vereceğiz. Yöntem ne olursa olsun, sonuçta kim aday olursa onunla beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk!"

"PARTİMİZİN YÖNTEMİ NEYSE BİZ ONA UYACAĞIZ"

Açıklama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Batur, "Adaylığınızı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile istişare ettiniz mi" sorusunu şöyle yanıtladı:

"İstişareler yapılıyor zaten, yapılarak olduk. Herkes şu anda meydana çıktı ve bu süreç içinde herkes kendini anlatacak. Anketler yapılıyor, memnuniyet anketi yapılıyor. Partimizin yöntemi neyse seçilmekle ilgili, adayın belirlenmesi yönündeki yöntem neyse biz ona uyacağız"

Yeniden Konak Belediyesi'ne aday gösterilme ihtimalini yorumlayan Batur, "Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayıyız. Konak'ta zaten belediye başkanı olarak doğal adayız. Ama şu anda dosyamı sadece büyükşehire verdim, başka bir yere vermedim" ifadelerini kullandı. Aday belirlenmesinde anket ya da olası bir temayül yoklaması seçeneklerini değerlendiren Batur, "İyi olacağını gördüğümüz için buradayız" diye konuştu.

"BU KADAR ADAY ÇIKMASI GÜZEL, DEMEK Kİ PARTİMİZ DOĞRU YOLDA"

Son olarak aday adaylık başvurularındaki yoğunluklarla ilgili soruyu yanıtlandıran Batur, "Bu değişimin getirdiği bir fırtına diye bakıyorum. Parti yeniden bir iktidara gelebilme noktasında bir heyecan, bir umut aşılandı. Yeniden bir umut ortaya çıktı. Onu görüyoruz şu anda. Bu kadar aday adayının ortaya çıkması gerçekten güzel, demek ki partimiz doğru yolda" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da "Uzun süredir birlikte çalışmaktan keyif aldığım, benim ta Balçova Belediye meclis üyeliğimdem komşu ilçemizin belediye başkanlığını başarıyla yürüten, uzun dönemdir belediye başkanlığı görevini başarıyla yürüten bir yol arkadaşımız yeni bir yolculuğa çıkıyor. Yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum" diye konuştu.