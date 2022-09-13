Komşularının haber alamadığı yaşlı kadın evde baygın bulundu Yerel Haberler Sakarya'nın Akyazı ilçesinde komşularının haber alamadığı yaşlı kadın evinde baygın bulundu. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde komşularının haber alamadığı yaşlı kadın evinde baygın bulundu. Kadın, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Harunusta Mahallesi'nde yaşayan Fikriye Gedik isimli kadından haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken bir kişi camdan yaşlı kadının evine girdi. Evde hareketsiz halde bulunan yaşlı kadının baygınlık geçirdiği belirlendi. Eve gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Gedik, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel 112 Acil Çağrı Sakarya Akyazı Yerel Haberler

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