Komandolar Cem Karaca'nın türküsünü seslendirdi
Yerel Haberler
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Cem Karaca'ya ait olan türküyü seslendirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Cem Karaca'ya ait olan türküyü seslendirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Cem Karaca'nın 'Deniz Üstü Köpürür' türküsünü seslendirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Korkusuzdur dağların Efesi, titretir düşmanı Komandonun sesi. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla dağların zirvesini mesken tutan Kahraman Komandolarımız, soğuk bir kış gecesinde ateşin başında toplanarak dinleyenin içini ısıtacak türküler söylüyor. Var olsun yiğitlerimiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel