Komando değil itfaiye eri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na yeni alınacak personeller çeşitli uygulamalı sınavlardan geçirilirken, personeller ise en iyi hizmeti verebilmek için çeşitli zorluklardaki parkurlarda eğitimlerine devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na yeni alınacak personeller çeşitli uygulamalı sınavlardan geçirilirken, personeller ise en iyi hizmeti verebilmek için çeşitli zorluklardaki parkurlarda eğitimlerine devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2023 yılında yaptığı alımlarla yaş ortalamasını daha da gençleştirdi. İşe yeni alınacak şoförler, çeşitli sınavlardan geçirilirken, mevcut personellerin eğitimleri ise komando eğitimlerini aratmıyor. Sıkışmalı kaza, yangın, kurtarma gibi olaylarda eğitimlerini sürdüren itfaiye personelleri; günün 24 saati vatandaşa hizmet etmek için hazır kıta bekliyor. Eğitimler ve personel alım sınavları ile ilgili bilgiler veren İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan; " Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak yaş ortalamamız 2021 yılında 52'ye yaklaşmışken, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yeni alımlarıyla beraber yaş ortalamamız şuanda 48'in altına düşmüştür. Toplam 58 personelin alımı 2023 içerisinde gerçekleştirildi. Personel alımında toplam 280'in üzerinde müracaat söz konusu oldu. Önce mülakat daha sonra slolomlar gerçekleştirmek ve uygulamalar yapılmak suretiyle personel seçimi gerçekleştirildi. Mülakattan sonraki uygulamalarda başarı gösteren arkadaşlar parkurlarda, Z parkur, sağa yanaşma, geri geri yanaşma ve slolom yaptırmak suretiyle araç kullanım becerileri ön plana çıkartıldı. Motor bilgisi, yüksekte çalışma ve dar alan fobilerine karşı da uygulama yapılmak suretiyle personel seçimi gerçekleştirildi. Kayseri halkına en iyi şekilde hizmet vermesi amacıyla eğitimlerimiz devam etmektedir" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri toplamda 17 istasyon, 347 personel ve 55 araç ile vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri Ocak ayında 220'si yangın, 74'ü trafik kazası, 1'i su baskını ve 143'ü kurtarma olmak üzere toplamda 438 olaya müdahale etti. - KAYSERİ