Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Alkan, öğrencileri kabul etti

9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Alkan Kültür Kurumu İlkokulu öğrencilerini makamında misafir etti.

Yakutiye Kültür Kurumu İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "İlk Mektubum Mehmetçiğe Projesi" kapsamında öğrenciler kaleme aldıkları mektubu 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Alkan'a verdiler.

2023-2024 eğitim öğretim yılında okuma-yazmayı öğrenen1-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Reyhan Uçgun öncülüğünde okuma yazma sevinçlerini asker ağabeyleri ile paylaşmak için bir mektup yazdılar.

Minik öğrenciler, sınıf öğretmeni Reyhan Uçgun ve okul müdür yardımcısı Tevhid Akarsu ile birlikte 9.Kolurdu Komutanı Tümgeneral Tevfik Alkan'ı ziyaret ettiler.

Tümgeneral Alkan, minik öğrencileri makamında kabul etti. Mehmetçiğe yazılan mektupların kendisi için ne kadar değerli olduğunu belirten Tümgeneral Alkan, 'Yazılan bu mektubu kendi elimle Mehmetçiğe ulaştıracağım' dedi.

Tümgeneral Tevfik Alkan bir süre öğrencilerle sohbet etti. Makamında öğrencilerle tek tek fotoğraf çekilen Paşa, miniklere çeşitli hediyeler de verdi. Minik öğrencilere yakın ilgi gösteren Paşanın bu davranışı öğrencilerin çok hoşuna gitti. - ERZURUM