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Kolombiya Vatandaşı Paola Andrea Müslüman Oldu

Kolombiya Vatandaşı Paola Andrea Müslüman Oldu
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Bolu'da yaşayan Kolombiya vatandaşı Paola Andrea, İslam dinine geçerek Meryem ismini aldı. Uzun araştırmalar sonucunda Müslüman olma kararı alan Paola Andrea, Bolu İl Müftülüğünde düzenlenen bir törenle ihtida belgesini teslim aldı.

Bolu'da yaşayan Kolombiya vatandaşı Paola Andrea, Bolu İl Müftülüğüne başvurarak Müslüman oldu. Paola Andrea Müslüman olarak Meryem ismini aldı ve İhtida Belgesini teslim aldı.

Kolombiya'da İş Güvenliği ve Sağlığı üzerine üniversite eğitimini tamamlayan Paola Andrea, iki yıl önce internet üzerinden tanıştığı Bolulu Fatih Kıldır (39) ile evlenme kararı aldı. Bu süreçte İslam dini hakkında araştırmalar yapan Paola Andrea, Bolu İl Müftülüğüne başvurarak Müslüman olmak istediğini belirtti.

Paola Andrea'nın İslam dinine olan ilgisi, vaftiz babasının Müslüman olmasının ardından başladı. Fatih Kıldır ile tanıştıktan sonra iki yıl boyunca İslam dini ve Türkiye hakkında araştırmalarına devam eden Paola Andrea, İslam'ın tek tanrılı din anlayışından etkilendiğini ve Hristiyanlıktaki teslis inancını hiçbir zaman içselleştiremediğini ifade etti.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelme ve sevdiği Türk genci ile evlenme kararı alan Paola Andrea, müstakbel eşi Fatih Kıldır ile birlikte Bolu İl Müftülüğüne gitti. Fatih Kıldır, ailesinin Paola'ya karşı hoşgörülü bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

Bolu İl Müftülüğünde İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve şahitlerin huzurunda kelime-i şehadet getiren Paola Andrea, Müslüman olarak Meryem ismini aldı ve İhtida Belgesini teslim aldı.

Törenin ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Meryem Paola'ya İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim ve dini yayınlar hediye etti. Müftü Demirtaş, törenle ilgili şunları söyledi:

"İnsanlığın atası Hz. Adem Aleyhisselam ile birlikte insanlıktan kardeş idik, şimdi de barış ve kardeşlik dini olan İslam ile birlikte dinde de kardeş olduk ve kardeşliğimizi pekiştirdik. Dinimiz her açıdan tutarlı bir din olması sebebi ile hak bir dindir. Birçok defa ihtida töreninde kelime-i şehadet söylerken hep gelen kişilerin gözlerine bakarım ve gözlerindeki parlama ve sevinç görürüm. Bu kardeşimizde de aynı göz aydınlığı ve sevincini gördüm. Maşallah dersine çok iyi çalışmış, kelime-i şehadeti çok güzel ifade etti. Rabbim bundan sonra eşi ile birlikte dünya ve ahiret saadeti nasip eylesin. Dini sorumluluklarını ifa etmeyi nasip eylesin." - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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