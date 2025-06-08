Kolombiya'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesinde 6.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedilirken, can kaybı yaşanmadığı ancak bazı evlerde hasar meydana geldiği bildirildi.
Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, depremin Cundinamarca'da bulunan Paratebueno kasabasının 16 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre altında yaşandığını ifade etti.
Kolombiya Jeoloji Servisi, depremin büyüklüğünü 6.4, Almanya Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), ise 6.5 olarak açıkladı.
Depremde can kaybı bildirilmezken, bazı evlerin yıkıldığı görüldü. - BOGOTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel