Kolaylı: "Medya 4. güç olma özelliğini Cumhuriyet ile kazandı"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Cumhuriyet'in Türkiye için; işgal altında olan bir devletin yeniden ve daha güçlü doğuşunu simgelediğini söyledi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Cumhuriyet'in Türkiye için; işgal altında olan bir devletin yeniden ve daha güçlü doğuşunu simgelediğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Kolaylı, gelişmiş demokrasilerin olmazsa olmazı konumunda yer alan ve kuvvetler ayrılığı prensibiyle gerçekleşen ülke yönetimlerinin 4. gücü olarak kabul edilen medyanın, Cumhuriyet sayesinde var olabildiğine dikkat çekti.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 9 gazeteciler federasyonu, 87 gazeteciler cemiyeti ve basın derneği ile bu derneklere üye yaklaşık 20 bin medya çalışanını tek çatı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun Genel Başkanı Nuri Kolaylı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

"Türkiye için cumhuriyet; bir yönetim biçimi olmanın ötesinde bir aydınlanma ve çağdaşlaşma tasarımı anlamını taşımaktadır. Bugün kendi topraklarımızda özgürce yaşayabiliyor olmamız, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen cumhuriyet sayesindedir. Cumhuriyet Türkiye için ayrıca; işgal altında olan bir devletin yeniden ve daha güçlü doğuşunu simgelemektedir. Yıllarca düşman işgali altında bir ülkenin ve ulusun, tüm olumsuzluklara rağmen yeniden ayağa kalkışının ve özgürlüğünü kanını vererek geri aldığı bir devrimin adıdır cumhuriyet. Bu tarihi günde; Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. 100. yılında Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." - BURSA