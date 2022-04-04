Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi - Haberler

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Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Muttalip Yalçın - Yerel
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Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi Çorum'da şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi

ÇORUM - Çorum'da şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç Ulu Camii civarında bir ağacın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken yol trafiğe bir süre trafiğe kapatıldı.

Devrilen çam ağacı belediye itfaiye ekipleri tarafından kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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