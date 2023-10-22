Kökbörü Türkiye Şampiyonası'nın ilki Erciş'te düzenlendi

Türklerin ata sporlarından olan ve yarışmacıların at üzerinde oğlak yakaladığı Kökbörü Türkiye Şampiyonası'nın ilki Van'ın Erciş ilçesinde düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Etno spor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu tarafından Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi'nin destekleriyle Erciş ilçesi Ulupamir Mahallesi'nde Kökbörü Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla ilki düzenlenen yarışma büyük ilgi gördü. Sporcuların içi doldurulan yaklaşık 30 kilo ağırlığındaki oğlak derisini yerden alarak rakip takımın kalesine bırakmaya çalıştığı anlar heyecan dolu görüntülere sahne oldu.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, kökbörü oyunun asırlar öncesinden günümüze ulaştığını belirterek, "5 bin yıllık kadim bir tarihe sahip Türk toplumunun tabii bugün burada bir şampiyona, spor adıyla bundan bahsediyoruz. Türk tarihi boyunca kökbörü bir savaş sanatı olarak, bir savaşa hazırlık olarak bir bayram havasında geçmiştir. Bunun amacı gençlerimizi o dönemlerde savaşa kutlu, mutlu bir şekilde hazırlamak ve geleceğe aktarmaktır. Bugün de Ulupamir'imizde Kırgız Türklerimiz, soydaşlarımızla spor olarak bunu yapıyoruz. Geleceğe aktarmak için çok önemli bir spor. Emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Etnospor Konfederasyonumuza, Geleneksel Atlı Spor Federasyonumuza ve bu organizasyonun hazırlanmasında yine emeği geçen Erciş Kaymakamlığı'na, Erciş Belediyesi'ne, velhasıl burayı şenlendiren bu organizasyonun olmazsa olmazı Ulupamirli soydaşlarımıza, hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Organizasyonda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu da, "Kadim coğrafyanın topraklarına bugün bir kez daha gelme fırsatı bulduğum için Rabbime ne kadar hamdetsem azdır. 5 bin yıllık bir tarihin yeniden canlanmasına şahitlik ediyoruz. Ulupamir benim için çok farklı. Başkan olduktan sonra burayı ziyarete geldim ve ilk ziyaretçi olduğumu duyduğumda bu coğrafyanın insanlarının ne kadar gönlü zengin, ne kadar misafirperver olduğunu bir kez daha hissettim. İnşallah önümüzdeki günlerde burada uluslararası bir köklü festival ile diğer ülkelerin de katılımlarıyla muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bunu bir başlangıç olarak kabul edin. Eksiğimiz, hatamız, kusurumuz olabilir. Kıymetli destekleriyle bizleri onurlandıran kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanımız kıymetli Bilal Erdoğan başkanımızın hem sizlere kucak dolusu selamlarını hem de kendilerine şükranlarımı iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Filistin için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen programda, çeşitli yöresel oyunlar sergilendi. Kıyasıya mücadelenin sergilendiği final müsabakasında birinci olan Yozgat Çamlık takımına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Karaloğlu tarafından kupa takdim edildi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Düzenlenen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, davetliler, yerli ve yabancı turistler katıldı. - VAN