Kokarca İstilası İçin 'Kokarca Yolu Festivali' Düzenlendi

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Saadet Partisi, Karadeniz'de son yıllarda Karadenizli üreticinin kabusu haline gelen kokarca istilasına dikkat çekmek için Trabzon Meydan Parkı'nda "Kokarca Yolu Festivali" düzenledi. Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı her fırsatta etkin mücadele yürütüyoruz demekte fakat sahada bambaşka bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Üretici yalnız bırakılmış mücadele neredeyse tamamen halkın kendi imkanlarıyla sürmektedir. Bir kat sembolik tuzak ve sınırlı arı salınımı bu felaketi durdurmaya yetmez. " dedi.

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı, bölgede yaygınlaşan kokarca zararlısına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Kokarca Yolu Festivali" düzenledi. Meydan Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik, kokarca kostümü giyen bir kişinin sahneye çıkıp mizahi bir konuşma yapmasıyla başladı. Temsili kokarca yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"Trabzon'da olmaktan çok memnunuz. Aramızda Afrika'ya, Avrupa'ya gidenler de oldu. Fakat başaramadılar. Türkiye başka, Trabzon bambaşka. Bunca yol, bunca ülke geçerek geldik ama buranın misafirperverliği, buranın bir kokarcaya verdiği sıcaklık başka yerde yok. Bu yüzden başta hükümetimiz ve yetkililere sonra hepinize teşekkür etmek istiyorum.

"Şükürler olsun hükümetimiz de arkamızda"

Arkadaşlarımı da Trabzon'un her yerinde görebilirsiniz. Fındıklarınızın, meyvelerinizin öz suyunu emerek karnımızı doyuruyoruz şükürler olsun. Hepsi çok lezzetli, hepsi birbirinden güzel. Emeğinizi ve alın karnınızı bizimle paylaşmanız paha biçilemez. Sizin için bir pahası vardır tabii. Ama bu kadar da olsun ve artık birlikte yaşıyoruz sonuçta. Sizden sayılırız artık. Biz de büyük ülkenin bir parçasıyız. Tabii aranızda bizi istemeyenler de varmış. Ama nafile çünkü biz buradayız. Meclis'te araştırma önergesi de reddedildi. Şükürler olsun hükümetimiz de arkamızda. Sırtımız yere gelmez."

"Bugün geldiğimiz noktada bakanlık 7 yıl gecikmiş önlemleri başarı hikayesi gibi sunmaktadır"

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu ve Kokarca probleminin artık milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığı her fırsatta etkin mücadele yürütüyoruz demekte fakat sahada bambaşka bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Üretici yalnız bırakılmış mücadele neredeyse tamamen halkın kendi imkanlarıyla sürmektedir. Bir kat sembolik tuzak ve sınırlı arı salınımı bu felaketi durdurmaya yetmez. Kokarca ülkemizde ilk kez 2017'de görüldü. O dönem karantina tedbirleri alınsaydı bugün Trabzon'un her ilçesine yayılmazdı. Dün sadece Karadeniz'de olan bu sorun bugün Marmara Bölgesi'ne kadar ulaştı. Müdahale edilmezse seneye tüm Türkiye'yi kapsayacak. Sıcak bölgelerde mücadele buradakinden daha da zor.

"Kokarca yalnızca fındığı değil 300'ün üzerinde bitki türünü tehdit ediyor"

Geldiğimiz noktada Trabzon'un Akçaabat'ından Hayratına, Çaykara'sından Düzköy'üne kadar hemen her yerde kokarca var. Bazı köylerde vatandaşlar evlerini bile böcekten kurtaramıyor. Kokarca yalnızca fındığı değil 300'ün üzerinde bitki türünü tehdit ediyor. Ancak en büyük darbe stratejik ürünümüz olan fındığa vurulmuştur.

"Feromon tuzaklar yetersiz, samuray arısı uygulamaları sınırlı, bilgilendirme eksik"

Dünya fındık üretiminin yüzde 60'ını yapan Türkiye 2024'te verimde yüzde 35 kayıp yaşamıştır. Bu gidişte birkaç yıl içinde üretim yüzde 70'e kadar düşebilir. Bu sadece üreticinin değil ülkenin ekonomisinin de kaybıdır. Bu millete biraz da olsa nefes aldıran bir fındığımız var. O da yetkililerin elinde yok oluyor. Bakanlık yıllardır eylem planları açıklıyor. Fakat bu planlar sahada karşılık bulmuyor. Feromon tuzaklar yetersiz, samuray arısı uygulamaları sınırlı, bilgilendirme eksik, Tarım İl Müdürlüklerinin sahadaki varlığı yok denecek kadar az.

"Bakanlık 7 yıl gecikmiş önlemleri başarı hikayesi gibi sunmaktadır"

2017 yılında ilk tespit yapıldığında ciddi bir karantina uygulanabilirdi. O dönem bu zararlı İtalya'da, Gürcistan'da fındık üretimini neredeyse durma noktasına getirmişti. Uyarılar belliydi. Örnekler ortadaydı. Ancak Türkiye'de gerekli tedbir alınmadı. Bugün geldiğimiz noktada bakanlık 7 yıl gecikmiş önlemleri başarı hikayesi gibi sunmaktadır. Bu yaklaşım kabul edilemez. Çünkü bu gecikmenin bedelini yüz binlerce üretici ödemektedir. Bu mesele artık bir tarım değil milli güvenlik meselesidir."