Köfte ekmek kuyruğu - Haberler

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Köfte ekmek kuyruğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köfte ekmek kuyruğu

Edirne'nin meşhur sokak lezzetlerinden 'tencere köfte'nin tanıtımı için yüzlerce kişiye ücretsiz köfte ekmek dağıtıldığını duyan vatandaşlar, soluğu etkinlik alanında alınca, kuyruk uzadıkça uzadı.

Edirne'nin meşhur sokak lezzetlerinden 'tencere köfte'nin tanıtımı için yüzlerce kişiye ücretsiz köfte ekmek dağıtıldığını duyan vatandaşlar, soluğu etkinlik alanında alınca, kuyruk uzadıkça uzadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesiyle 81 ilde 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler çerçevesinde Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından şehrin sokak lezzetlerinin tanıtımı da gerçekleştiriliyor. Saraçlar Caddesi'nde kentin meşhur sevilen lezzetlerinden tencere köftenin tanıtımı yapıldı. Tanıtım amacıyla yüzlerce kişiye ekmek arası 'tencere köfte' ikram edildi.

Halk arasında 'kahvaltı köftesi' olarak da bilinen köftenin dağıtıldığını duyan vatandaşlar soluğu etkinlik alanında aldı. Hazırlanan yüzlerce köfte ekmek dakikalar içinde vatandaşlara dağıtıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Turizm, Edirne, Yerel, Haberler

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