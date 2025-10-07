Kocatepe Roket Takımı, TEKNOFEST 2025'te Türkiye Üçüncüsü Oldu

TEKNOFEST 2025'te Orta İrtifa Roket Yarışmasında Türkiye üçüncülüğü elde eden Afyonkarahisar Kocatepe Roket Takımı üyeleri Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyarete başarı elde ettikleri roketle geldiler.

Vali Yiğitbaşı, TEKNOFEST 2025'te Orta İrtifa Roket Yarışmasında Türkiye üçüncülüğü elde eden ve 'En İyi Görsel Medya Ödülü'nün sahibi olan Kocatepe Roket Takımı üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette 2026 yılı takım kaptanı İbrahim Arda Bozan, 2025 yılı aviyonik birim sorumlusu Emirhan Çimen, sosyal medya birim lideri Mustafa Korkmaz ve sponsorluk birim lideri Zührenaz Soylu yer aldı.

Vali Yiğitbaşı, elde ettikleri önemli başarı dolayısıyla gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR