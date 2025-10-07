Haberler

Kocatepe Roket Takımı, TEKNOFEST 2025'te Türkiye Üçüncüsü Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Kocatepe Roket Takımı, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen Orta İrtifa Roket Yarışmasında Türkiye üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Takım üyeleri, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından kabul edildi.

TEKNOFEST 2025'te Orta İrtifa Roket Yarışmasında Türkiye üçüncülüğü elde eden Afyonkarahisar Kocatepe Roket Takımı üyeleri Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyarete başarı elde ettikleri roketle geldiler.

Vali Yiğitbaşı, TEKNOFEST 2025'te Orta İrtifa Roket Yarışmasında Türkiye üçüncülüğü elde eden ve 'En İyi Görsel Medya Ödülü'nün sahibi olan Kocatepe Roket Takımı üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette 2026 yılı takım kaptanı İbrahim Arda Bozan, 2025 yılı aviyonik birim sorumlusu Emirhan Çimen, sosyal medya birim lideri Mustafa Korkmaz ve sponsorluk birim lideri Zührenaz Soylu yer aldı.

Vali Yiğitbaşı, elde ettikleri önemli başarı dolayısıyla gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
Daha önce Liverpool maçını tahmin eden Hacıosmanoğlu'ndan bir kehanet daha

Liverpool maçını tahmin eden Hacıosmanoğlu'ndan bir kehanet daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.