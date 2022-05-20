Kocasinanlı gençler, 19 Mayıs'ı Kuşçu Marina'da kutladı - Haberler

Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü tarafından Kuşçu Marina'da hazırlanan etkinliklerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte doyasıya eğlenen gençler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile bol bol fotoğraf çektirdi. Gençlerin seslendirdiği 'Hayat bayram olsa' şarkısına da eşlik eden Başkan Çolakbayrakdar, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, ülkenin geleceği olan gençlerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü'nün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Kuşçu Marina'da düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu Marina'da gençleri misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, onların gönüllerini fethetti. Gençlik Kulübü'nün düzenlediği ilk etkinlik olan ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, onlarla sohbet edip, yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, fotoğraf çektirmek isteyen gençleri de geri çevirmedi. Etkinlikte gençlerin seslendirdiği 'Hayat bayram olsa' şarkısına eşlik eden Başkan Çolakbayrakdar, elleriyle döner kesip, gençlere ikram etti.

Kuşçu Marina'nın eşsiz manzarasında doyasıya eğlenen gençlerin oyunlarına da eşlik eden Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle tüm hemşerilerimin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için farklı ve yeni projeler hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda bu yıl, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde Kocasinan Gençlik Kulübü'nü kurduk. Kulübümüze, evlatlarımızın yoğun ilgi göstermeleri, bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Kulübümüzün düzenlediği ilk etkinlikte gençlerimizin göstermiş olduğu ilgi, gözlerindeki ışıltı ve mutluluk ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Özellikle Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı ve farklı olduğunu 7'den 70'e herkes bu farklılığı hissetsin diye her dönem yeni projelere ve çalışmalara imza atıyoruz. Bunları yaparken de hemşehrilerimin desteğiyle yapıyoruz. Şehrin yöneticileri olarak bizler, gönül birliğiyle Kayserimiz için çalışıyoruz. Bundan sonra da bu tür etkinliklerin daha fazla yapılması için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Etkinlikle keyifli bir gün yaşayan gençler, Başkan Çolakbayrakdar'a ve Gençlik Kulübü üyelerine teşekkür etti. Akşam saatlerinde devam eden program, Kocasinan Gençlik Kulübü'nün vermiş olduğu konserle sona erdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel