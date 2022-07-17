Kocasinan sokak oyunlarıyla şenleniyor

Kocasinan Belediyesinin eski sokak oyunlarını yeniden hatırlattığı "Sokak Oyunları Şenliği" Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte halat çekme, sandalye kapmaca, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi oyunlar oynandı.

Belediye ekipleri, etkinlikte yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşlara ve çocuklara lokma, pilav ve pamuk şekeri ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sokak oyunlarının, Kayseri'nin sosyal hayatını renklendirdiğini belirtti.

Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yaşattıklarına dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle geziyoruz. Her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde sokak oyunları ile çocuklarımızı eğlendirirken, aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocukların büyükleriyle sokak oyunlarına katılması bizlere ayrı memnuniyet katıyor. Bu etkinliklerimizi kültürel ve geleneksel değerlerimizi artırmak adına farklı mahallelerde devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.