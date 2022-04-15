Kocasinan zabıtası Ramazan denetimine devam ediyor - Haberler

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Kocasinan zabıtası Ramazan denetimine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kocasinan zabıtası Ramazan denetimine devam ediyor

Kocasinan Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gün boyu bir yandan denetimlerini sürdüren, diğer yandan gelen ihbarları değerlendiren zabıta ekipleri, halkın sağlığı ile oynamaya kalkışan Ramazan fırsatçılarına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Halkın sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak için aralıksız denetim gerçekleştiren Kocasinan zabıta ekipleri, gıda imalathanelerinin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, ürünlerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, zabıta ekiplerinin sık sık denetimler gerçekleştirdiğini belirterek "Vatandaşlarımızın sağlığı bizlerin önceliğidir. İlçemizde halkımızın sağlığını tehdit edebilecek hiçbir girişime müsaade etmeyiz" dedi. - KAYSERİ

Kocasinan zabıtası Ramazan denetimine devam ediyor

Kocasinan zabıtası Ramazan denetimine devam ediyor

Kocasinan zabıtası Ramazan denetimine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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