Kocasinan'nın gönüllere dokunan projesi, yüzleri güldürüyor

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni sezonun yeni ürünlerinin raflarda yerini alması için hazırlıkların devam ettiği Sosyal Market'i gezdi. Ramazan ayı öncesi yardım hareketliliğini en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yüzlerini gülümsetmek için Sosyal Market'in raflarını bayramlık kıyafetlerle donattıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde hizmete sunulan Zümrüt Mahallesi'ndeki Sosyal Market'i ziyaret edip, yeni gelen ilkbahar ve yaz sezonu ürünlerini inceledi. Mağazadan bedenlere göre ayrılan kıyafetleri reyonlardan seçerek, alışveriş keyfi yaşayan çocuklarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi. Gelenekselleşen Ramazan ayı yardımlarını her zamanından daha fazla sosyal yardımlarla destek olacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Geçenlerde ilkbahar ve yaz sezonu için yeni gelen ürünleri duyurmuştuk. Ürünler gelmeye devam ediyor. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı öncesi çocuklarımızın bayramlıklarını tedarik etme noktasında hazırlık yapıyoruz. Bütün çocuklarımıza yeterince bayramlık kıyafetle onların yüzlerini gülümsetmek için Sosyal Marketimizin raflarını donatıyoruz. Önümüzdeki günlerde ilkbahar ve yaz sezonu için bütün kıyafetler, raflarda yerini almış olacak. Bütün hemşerilerimizin sağlık ve sıhhat içerisinde güzel bir bahar ve yaz geçirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal sorumluluk projeleriyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini sözlerine ekledi.

Yeni sezonun kıyafetlerini giyen çocuklar, büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Ramazan ayı öncesi giyim yardımını da artırarak devam eden Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market'te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre 'Dost Eli' isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, Ramazan ayı öncesi yine tatlı bir heyecan yaşanıyor. - KAYSERİ