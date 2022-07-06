Kocasinan'dan 12 ayrı noktada profesyonel kurban hizmeti

Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı dolasıyla 12 ayrı noktada kurban kesim yeri oluşturdu. Vatandaşların daha sağlıklı, daha güvenli ve daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlıkların tamamlandığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, modern kurban kesim ve satış yeriyle Türkiye'ye örnek olduklarını kaydetti.

Vatandaşların ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini daha konforlu ve daha sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli tüm tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Hemşehrilerimin daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park- Bahçeler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü gibi diğer birimlerimizde gereken tedbirleri aldı. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle çevremizi temiz tutmak açısından vatandaşlarımızdan belediyelerimizin kesim için önermiş olduğu alanlarda kesim yapmaları noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Çünkü biz bu alanlarda temizlikle ilgili her türlü önlemleri aldık. Kesimin ardından oluşacak atıkların bertaraf edilebilmesi için de belediyelerimiz tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Bütün gayretimiz; vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yapabilmeleri içindir" diye konuştu.

Kurban kesim yerleri şu şekilde:

"Mimarsinan Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı -küçükbaş mobil kesim yeri), Zümrüt Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Ziyagökalp Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı-küçükbaş mobil kesim yeri), Yenimahalle (Kapalı Semt Pazarı), Argıncık Cumhuriyet Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Erciyesevler Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Beyazşehir Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı-küçükbaş mobil kesim yeri), Erkilet General Emir Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Erkilet Camikebir Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Yeşil Mahalle (Kapalı Semt Pazarı), Erkilet Bülbül Pınarı Mevki (Kurban Satış ve Kesim Yeri), Oruçreis Mahallesi (Karpuzatan Kombinaları)."

Erkilet Bülbül Pınarı kurban satış ve kesim alanı sefer saatleri ise, "Seyyid Burhaneddin'den 08: 00-10: 00-12: 00-14: 00-16: 00-18: 00 ve Erkilet Kurban Pazarından ise;09: 00-11: 00-13: 00-15: 00-17: 00-19: 00" olarak belirlendi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel