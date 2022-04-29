Kocasinan Belediyesi 36 yeni aracını tanıttı

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, bünyesinde görev yapacak 36 yeni hizmet aracını tanıtırken, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yeni araçlar demek yeni hizmet alanları demektir" dedi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu araçlarımız uzunca bir süre Kocasinan'ımızın farklı birimlerinde hizmet verecek. Benim yaşıtlarım bayram heyecanını, bayramlık bir şeyler alındığı zaman o mutluluğu çok iyi bilirler. Benim içinde şu anda bu araçların Kocasinan Belediyesine katılmış olması çocukluğumdaki yaşadığım bayramlık heyecanı ile bire bir aynı. Bugün burada 36 tane araç aldık. Görev geldiğimden bugüne kadar bu araçlarla birlikte 98 tane araç almışız. Filomuzu gençleştirmek tabi ki gerekli ama onunla birlikte yeni araçlar demek bizim yeni hizmet alanlarımız demektir. 2015 yılından bugüne kadar 7 yıl boyunca bir şeyleri değiştirmeye bir şeylere katkı koymaya gayret ediyoruz. Böyle olunca da her yıl yapmış olduğumuz çalışmalarla hizmet alanımız genişledi. Daha farklı alanlarda yeni yeni araç ve gereçlere ihtiyaç duymaya başladık. 320 tane aracımız varmış şu andaki araç sayımız 418 olmuş. Yaklaşık yüzde 31 oranında araç filomuzda büyüme yapmışız. Hizmet alanımız genişliyor ama diğer taraftan da mevcut araçları gerekli fonksiyonunu yürütemiyorsa farklı bir birimde farklı bir alanda hizmet vermesi için devam ettiriyoruz. Yani mevcut araçlarımızı üzerine eklerken, daha önceki dönemlerde alınmış olan bütün araçlarımızla beraber Kocasinan'ımıza hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"30 yıl gibi bir süre içerisinde Kayseri'de bir anlayış değişti"

Kayseri'de yerel yönetimlerdeki hizmetin insana odaklı yapıldığını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Yaklaşık 30 yıl gibi bir süre içerisinde Kayseri'de bir anlayış değişti. Yerel yönetimlerde ki hizmet anlayışı insan odaklı, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' mantığı içerisinde yeşili önemseyen, çevreyi önemseyen, sosyal içerikli çalışmaları önemseyen, imar uygulamaları ile örnek teşkil eden en önemlisi israfa fırsat vermeden, hizmet üreten yaklaşımıyla Kayseri modeli belediyecilik ortaya çıktı. El ele, gönül gönüle vermek suretiyle hep beraber insanlığa hizmet için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Bütçemizi denk tutuyoruz, hizmetten hizmete koşuyoruz. Kocasinan Belediyemizi ve diğer belediyelerimizin her birine tek tek teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sadece algı yapıyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, CHP'li belediyelerin hizmet yerine sadece algı yaptıklarını kaydederek, " Kocasinan Belediyesi'nin bayramlıklarını burada hizmete alışının kurdelesini kesiyoruz. Nice güzel hizmet yapmayı rabbim bu genç kardeşlerimize nasip etsin. Önemli olan hizmettir. Seneler önce yola çıktığımızda 'Biz hizmet edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. Mazeret üretmeyeceğiz ve gece gündüz demeden çalışacağız' diye söylemiştik. Çok şükür sözümüzde de durduk. Bizim bu hizmet esaslı belediyeciliğimizin yanında yeni bir belediyecilik daha gelişti. Algı belediyeciliği diye bir belediyecilik. Yalana dayalı, insanları kandırmaya dayalı bir belediyecilik anlayışı. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de ve İzmir'de aradan 3 yıl geçti ciddi bir hizmet gördüğünüz mü? Koca koca broşürler bastırdılar. 'Yüzlerce proje var' dediler. Ancak hiçbirisi yerini gelmedi. Yapmaya niyetleri de yok. Algı operasyonunu iyi yapıyorlar. Yani çalışmadıkları halde çalışıyor gibi gösteriyorlar" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel