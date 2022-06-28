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Koçarlı Zabıtası son tüketim tarihi geçmiş ürünleri denetledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Koçarlı Zabıtası son tüketim tarihi geçmiş ürünleri denetledi

Koçarlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimi yapmaları için Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde denetimleri sıklaştırdı.

Koçarlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimi yapmaları için Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde denetimleri sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatı ile zincir ve yerel marketler ile şarküterilerde yaptığı denetimlerle son tüketim tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyerek tüketiciye satışa sunulan ürünleri tespit ederek imha etmek için el koydu. Son tüketim tarihi geçmiş ürünleri satan işletmelere ise tutanak tutularak cezai işlem uygulandı. Ele konulan ürünler, yapılan kontrollerin ardından görevlilerin gözetiminde çöp toplama alanında imha edildi.

Marketlerde rutin olarak yaptığı etiket ve son tüketim tarihi kontrollerini sıklaştıran Koçarlı Belediyesi Zabıta Ekipleri, ayrıca işletmelerde hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, raf düzeni gibi denetimlerde de uyarılarda bulunuyorlar, tekrarı halinde ise cezai işlem gerçekleştiriliyor. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yapılan denetimlerin vatandaşların sağlığı açısından önemli olduğunun altını çizerek, "Halkımızın sağlığını korumakta bizlerin görevidir. Para kazanmak uğruna hemşerilerimizin sağlığıyla oynayanlara müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin son tüketim tarihlerine mutlaka bakmalarını, ayrıca bozuk çıkan ürünleri de zabıta birimimize bildirmelerini istiyoruz. Bu konuda duyarlı olan vatandaşlarımıza ve hassasiyet gösteren işletmelerimize de çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı Koçarlı Zabıta Yerel Haberler

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