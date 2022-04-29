Koçarlı mezarlıklarında bayram temizliği yapıldı

KOÇARLI, AYDIN (İHA) - Koçarlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi mahalle mezarlıklarında temizlik gerçekleştirdi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatları doğrultusunda Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapmaları için mezarlıklarda başlatılan temizlik çalışmalarında mezarlık içerisindeki yabani otlar temizlenirken, ağaçların bakımları gerçekleştirildi. Yıl boyunca mezarlıklarda çevre ve peyzaj düzenlemesi, fidan dikimi, mezarlık alanlarında genişletme çalışması yapan Koçarlı Belediyesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda çerçevesinde çalışma yaparak mezarlıklarda ot temizliği, ağaç budama, yürüyüş yollarının onarımı ve bakım çalışmalarını yaptı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, bayram öncesi mezarlık alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, "Ramazan Bayramının yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arife günü ve Ramazan Bayramı süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldık. Çalışmalarda mezarlıkların ot temizliği, budama, yürüyüş yollarının bakımı ve temizlik çalışmaları özenli bir şekilde gerçekleştirilip bakım ve onarımı yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlarımız ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilecekler" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel