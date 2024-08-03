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Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın Esnafı Ziyaret Etti

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Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, ilçedeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Esnafın sorunlarını dinleyen Taşkın, kalkınma ve refah için destek çağrısı yaptı.

Koçarlı Kaymakamı olarak atanan Ramazan Taşkın ilçedeki görevine başlamasının ardından ilçe esnaflarını ziyaret ederek hayırlı iller diledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar ile mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli Tokat Turhal Kaymakamlığı'na, Kars Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ramazan Taşkın da Koçarlı Kaymakamlığı'na atandı. Geçtiğimiz günlerde yeni görev yeri Koçarlı'ya gelerek görevine başlayan Kaymakam Ramazan Taşkın, ilk iş olarak ilçedeki esnafı ziyaret etti. İlçenin esnaf ve vatandaşlarıyla sohbet eden Kaymakam Taşkın, ziyaret esnasında esnafın işleri hakkında bilgi alarak hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Kaymakam Taşkın, ilçede yaptığı ziyaretlerde esnafın karşılaştığı sorunları dinleyerek, çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Taşkın, ilçenin kalkınması ve refah düzeyinin artırılması için esnafın ve vatandaşların desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Koçarlı esnafı ve vatandaşlar, yeni kaymakamın samimi yaklaşımından memnun olduklarını ifade ederek, görevinde başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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