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Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, emniyet ve jandarma personellerini ziyaret etti

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Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, ilçede görevli emniyet ve jandarma personellerini ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Taşkın, halkın huzur ve güvenliği için yapılan çalışmaları yakından takip edeceğini ifade etti.

Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, ilçede güvenliği sağlamakla görevli emniyet ve jandarma personellerini ziyaret ederek, personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kars Vali Yardımcılığından Koçarlı Kaymakamlığı'na atanan Ramazan Taşkın, ilçede güvenlik hizmetlerini yürüten emniyet ve jandarma birimlerine ziyaretlerde bulundu. İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na gerçekleştirdiği ziyaretlerde, personellere görevlerinde kolaylıklar dileyen Taşkın, halkın huzur ve güvenliği için yapılan çalışmaları yakından takip edeceğini ifade etti.

Kaymakam Taşkın, güvenlik birimlerinin ilçedeki önemine vurgu yaparak, "Güvenlik güçlerimiz, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor. Bu zorlu görevi başarıyla yerine getiren tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Kaymakam Taşkın'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek ilçede huzur ve güven ortamını sağlamak için görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini ifade ettiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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