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Koçarlı'daki yangın kontrol altına alındı

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Aydın Koçarlı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında bir ev tamamen üç ev ise kısmen zarar gördü. Yangın bölgesinde soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın Koçarlı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ve Koçarlı Kaymakamlığını vekaleten yürüten İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Koçarlı Satılar Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki evlere sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Üç ev ise alevlerden kısmen zarar gördü. Yangın bölgesinde soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Başkan Arıcı ve Kaymakam Baştürk incelemelerde bulundu

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ve Koçarlı Kaymakamlığını vekaleten yürüten İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Arıcı ve Baştürk vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek bölgede devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Arıcı: "Gereken yapılacak"

Yangın bölgesine gelerek vatandaşların acısını paylaşan Başkan Arıcı, "Yangında can kaybımız yok Allah'a şükür. Büyükşehir, bizim ekip ve orman ekipleri hep beraber yangını kontrol altına aldı. Bir vatandaşımızın yeni yaptığı ev yandı. Biz Koçarlı Belediyesi olarak gerekeni yapacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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