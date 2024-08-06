Koçarlı'da yapımı süren Cemevi inşaatı hakkında incelemeler yapıldı

Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, ilçede yapımı devam eden Cemevi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Taşkın, inşaatın ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Koçarlı ilçesinde yapımı süren Cemevi inşaatı sürerken çalışmalar tamamlandığında bölge halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına önemli katkılar sağlayacak. Bu kapsamda Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın inşaat alanında incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında projenin detaylarını öğrenen Kaymakam Taşkın, Cemevi inşaatının planlanan tarihlerde tamamlanması için gerekli çalışmaları yerinde gözlemledi. İnşaatın son durumu hakkında yetkililerle görüşen Taşkın, "İnşaatın sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi. Proje yetkilileri ise inşaat çalışmalarının normal seyrinde ilerlediğini belirterek en Cemevi inşaatının en kısa zamanda tamamlanarak kapılarını vatandaşlara açacağını belirttiler. - AYDIN