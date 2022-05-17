Koçarlı'da Robofest Robotik Kodlama Yarışması düzenlenecek - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerine katkı sağlanması, algoritmik ve analitik düşünme becerilerinin desteklenmesi amacıyla Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 'Koçarlı Robofest' Robotik Kodlama Yarışması düzenlenecek.

Her geçen gün ivme kazanan teknolojik gelişmeler, hayatımıza yenilikler ve değişiklikler katmaya devam ediyor. Uzun bir geçmişe sahip olan oyun teknolojileri, günümüz dünyasının önemli unsurlarından biri haline gelirken, bu alana yenilik katmak, oyun teknolojilerinin gelişimi hakkında farkındalık oluşturmak, oyun geliştirme alanına amatör bir ruhla merak duyan öğrencileri desteklemek amacıyla Koçarlı ilçesinde Aydın il geneli ilkokul öğrencileri için Latmos'u keşfe çıkan bir çocuğun serüvenleri temasıyla Scratch ile oluşturacakları oyun tasarımı yarışması düzenlenecek.

Robotik kodlama becerilerinin desteklenmesine katkı sunacak bir diğer yarışma da yine Aydın il geneli ortaokul ve lise kategorilerindeki öğrenci grupları için çizgi izleyen robot yapımı yarışmaları olacak.

Koçarlı Robofest Robotik Kodlama Yarışması Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

24 Mayıs Salı günü Koçarlı Vali Şenol Engin Spor Salonu'nda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin stant açılışları ve öğretmenlere oyunlaştırma semineri ile başlayan festival ikinci gün Aydın ili geneli öğrenci gruplarına yönelik atölye etkinlikleri ve Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gezileriyle devam edecek.

26 Mayıs 2022 Perşembe günü festivalin finalinde ise Aydın ili geneli ilkokul scratch, ortaokul ve lise çizgi izleyen robot yarışmaları ile son bulacak. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel