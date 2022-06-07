Koçarlı'da orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı - Haberler

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde orman yangınları ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Koçarlı Kaymakamlığı'nda yapılan toplantıda alınan kararlar ve son hazırlıklar gözden geçirildi. Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli'nin başkanlığında gerçekleştirilen ve Muğla ve Aydın illerini içerine alan bölgelerin orman yangınları açısından birinci derece hassas alanlara sahip olduğuna dikkat çekilen toplantıda, geçtiğimiz yıl yaşanan büyük orman yangınları da dikkate alınarak yangın sezonu öncesi hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Ayrıca toplantıda muhtemel yangın durumlarında ilgili kurumlarla birlikte koordineli olarak yapılacak çalışmalar ve işbirliği de görüşüldü. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel