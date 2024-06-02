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Koçarlı'da Büyükbaş Hayvanlara Şap Aşısı ve Küpeleme Çalışmaları Devam Ediyor

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Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının önüne geçmek için aşılama ve küpeleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde büyükbaş hayvanlar aşılama programına alınırken, ekipler üreticileri bilgilendirerek aşılamaları gerçekleştiriyor.

Büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının önüne geçilmesi hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri aşılama ve küpeleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görev yapan teknik personeller, şap hastalığına karşı seferber oldu. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde büyükbaş hayvanlar aşılama programına alınırken, bu çerçevede harekete geçen Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de ilçe genelinde aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarında hız kesmiyor. Ahır ahır gezerek üreticileri bilgilendiren ekipler, büyükbaş hayvanların da aşılamasını yapıyor. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde büyükbaş hayvanlarına şap aşısı uygulaması gerçekleştirirken bir yandan da küpeleme çalışması gerçekleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koçarlı Aydın Tarım Yerel Sağlık Güncel Haberler

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