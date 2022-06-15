Koçarlı Belediyesi selden zarar gören vatandaşların yaralarını sarıyor

Koçarlı Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu şiddetli yağışlar ve buna bağlı olarak oluşan selden etkilenen Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli, Boydere ve Cincin mahallelerinin yaralarını sarıyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatıyla 3 mahallede iş makineleri ve personeller ile selin açtığı tahribat sonrası bölgede oluşan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için mesai gözetmeden çalışmalara devam eden Koçarlı Belediyesi'ne bağlı KOBEL ve Fen İşleri ekipleri aynı zamanda evleri zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak sıcak yemek dağıtımı da gerçekleştiriyor.

Şiddetli yağışlar ve buna bağlı olarak oluşan selden etkilenerek en çok zarar gören Çakırbeyli mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve vatandaşların taleplerini dinleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, selin izlerinin biran önce ortadan kaldırılması için ekipleri seferber ettiklerini ifade ederek, "Ekiplerimizi ve iş makinalarımızı sel felaketini yaşayan mahallelerimizde görevlendirdik. Aynı zamanda diğer ekipleri ile de koordineli çalışmalar yaparak selden dolayı mağdur olan vatandaşların yaralarını hızlı bir şekilde sarmak için temizlik ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Evleri ve mutfakları zarar gören vatandaşların taleplerine göre de sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini de ifade eden Başkan Kaplan, "KOBEL ekiplerimiz kapı kapı dolaşarak istek ve talepleri dinliyorlar. Kayıt altına alınan talepler en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Öncelik derecesine göre vatandaşlarımızın taleplerini belediye olarak karşılıyoruz. Mutfakları sel suları ile tahrip olan vatandaşlarımıza gıda ve sıcak yemek dağıtımını de yine KOBEL ekiplerimiz gerçekleştiriyor. Fen İşleri ekiplerimiz ise selin oluşturduğu kötü görüntüyü, moloz yığınlarını iş makinalarımız ve personelimiz ile ortadan kaldırmak için var güçleriyle çalışıyorlar" diye konuştu.

Başkan Kaplan, sel felaketinin yaralarının hep birlikte sarılacağını belirterek "Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Selden zarar gören vatandaşlarımızı bizzat ziyaret ettim ve Çakırbeyli mahallemizde yaşanan sel afetinin hayatı olumsuz etkilediğini gördük. Devletimizin ve Belediyemizin yardım elini vatandaşımıza uzatıyoruz. İstekleri ve talepleri var onları giderilmesi için talimatlarımızı verdik. Yaralarımız sarılıyor. Bölgenin ihtiyacı doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel