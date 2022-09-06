Kocaispir: 'El ele gönül gönüleyiz'

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kocaispir, "Daha güzel yarınlar için hep birlikte el ele, gönül gönüleyiz" dedi.

Başkan Kocaispir, ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çalışmaları incelemek amacıyla mahalle mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Kocaispir, ziyaretlerinde hem mahallede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veriyor hem de mahalle sakinlerinden gelen talep ve önerileri dinliyor.

Doğankent Gazipaşa, Tahsilli, Güveloğlu ve Ulubatlı Hasan Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Kocaispir, mahalle ziyaretlerine büyük önem verdiklerini söyledi. Kocaispir, "Yüreğir'in gelişimi, gücü hepimizin ortak paydasıdır. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimizdir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Bu güzel şehre hizmet ederken her an hemşehrilerimizle bir arada olmaya gayret ediyor, ilçemizin geleceğini birlikte istişare ediyoruz. Daha güzel yarınlar için hep birlikte el ele, gönül gönüleyiz" dedi.

Mahalle sakinleri çalışmaları ve ziyaretleri için Başkan Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA