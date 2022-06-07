Kocaispir'den "kesintisiz elektrik" mesaisi - Haberler

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Kocaispir'den "kesintisiz elektrik" mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kocaispir'den 'kesintisiz elektrik' mesaisi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Direktörü Mehmet Kayacı'yı ziyaret ederek kurumlar arası işbirliği çerçevesinde yapılan ve devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Direktörü Mehmet Kayacı'yı ziyaret ederek kurumlar arası işbirliği çerçevesinde yapılan ve devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Görüşmede Yüreğir'de elektrik sorununun ortadan kaldırılması, kesintisiz elektrik hizmeti, sağlıklaştırma çalışması yapılan sokaklarda elektrik hatlarının yer altına alınması ve Sarıçam Deresi'nin aydınlatma çalışmalarının tamamlanması konuları detaylıca

ele alındı.

Başkan Kocaispir ziyarette, elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, internet gibi alt yapı çalışmalarını yürüten kamu ve özel sektör kurumlarıyla işbirliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Enerjisa'ya destekleri ve işbirliği için teşekkür eden Başkan Kocaispir, "Sağlıklaştıma çalışmalarımızın devam ettiği Yavuzlar-Akıncılar Mahallesi Eski Sinema Sokağı, 19 Mayıs Mahallesi 1062 Sokak ve Yamaçlı 565 (Sabahattin Eşberk) Sokak'ta elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarının hızlandırılması, Başak Mahallesi 989 ve 999 sokaklarda yenileme çalışmaları ile Sarıçam Deresi'nin aydınlatma çalışmalarının tamamlanması konusunu detaylıca görüştük. Oldukça verimli bir ziyaret oldu. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Yüreğir'de kesintisiz enerji sağlamak adına gerekli çalışmaları fedakarlıkla yürüttüklerini ifade eden Kayacı ise önümüzdeki dönemde mevcut çalışmaların yanı sıra yatırım odaklı gelişmelerin artarak devam edeceğini söyledi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Mehmet Kocaispir Sarıçam Yerel Haberler

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