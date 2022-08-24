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Kocaeli yerel haberleri | Cumhuriyet Parkı'yla İlgili Yetki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a Verildi, CHP ve AKP'li Meclis Üyeleri Karşı Karşıya Geldi

Yerel Haberler

Kocaeli yerel haberleri | Cumhuriyet Parkı'yla İlgili Yetki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a Verildi, CHP ve AKP'li Meclis Üyeleri Karşı Karşıya Geldi

Kocaeli yerel haberi: CHP'li İzmit Belediyesi’ne ait Cumhuriyet Parkı için AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a yetki verilmesi, CHP’li ve AKP’li belediye meclis üyelerini karşı karşıya getirdi.

CHP'li İzmit Belediyesi'ne ait Cumhuriyet Parkı için AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a yetki verilmesi, CHP'li ve AKP'li belediye meclis üyelerini karşı karşıya getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Başkan Büyükakın'ın, halihazırda İzmit Belediyesi'ne ait olan parkın yeniden İzmit Belediyesi'ne devri için yetkiyi üzerine alması üzerine; CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri duruma tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İzmit Belediyesi CHP'li meclis üyesi Çetin Sarıca ve İYİ Parti meclis üyesi Yaşar Kardaş, Büyükşehir Belediyesi'nin 2005 yılı meclis kararını paylaşarak, 20 dönüm altındaki umuma açık alanlarda yetkinin ilçe belediyelerinde olduğunu hatırlattı.

Konuya ilişkin AKP'li meclis üyesi Muharrem Tutuş, "Bunlar kimin sözleri? Sizde patron kim" açıklaması yaptı. Çetin Sarıca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla AKP'li Tutuş'a, "Bizde patron halk, sizde kim? Halk her zaman kazanır, Sayın Tutuş. Ayrıca Meclis kararı çok net tekrar tekrar okuyabilirsin belki aydınlanma gelir" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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