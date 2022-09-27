Kocaeli yerel haberleri: Başiskele'de sokak hayvanlarına modern tesis inşa ediliyor

Edinilen Kocaeli gelişmesine göre Başiskele Belediyesi tarafından yapımı devam eden Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi, kış başlamadan sokak hayvanlarının yeni yuvasını hazır hale getirecek.

Başiskele Belediyesi tarafından yapımı devam eden Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi, kış başlamadan sokak hayvanlarının yeni yuvasını hazır hale getirecek.

Başiskele'deki sokak hayvanlarının tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonu için modern tesis hazırlanıyor. Sokak hayvanlarına düzenli olarak mama ve yem desteği sağlayan, veterinerlik hizmeti veren Başiskele Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi ile de sıcak bir yuva kazandırıyor.

Mayıs ayı sonlarında ilk kazması vurulan tesiste, idari bina ve hayvan barınaklarının inşaatında çalışmalar hızla sürüyor. Yoğun şekilde çalışmalarına devam eden ekipler, kış başlamadan sokak hayvanlarının yeni yuvasını hazır hale getirecek. Sokak hayvanlarının tedavi, bakım, beslenme ve rehabilitasyonu gibi daha birçok ihtiyacının karşılanacağı bakımevi Sepetlipınar Mahallesi'nde inşa ediliyor. Yaklaşık 6 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek bakımevi 164 metrekare idari bina, 435 metrekare barınaklardan oluşacak. İdari binada 2 veteriner odası, ameliyathane, muayene odası, seminer odası ve bekleme odası yer alacak.

Başiskele Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşların da yuvası olacak. Kentteki yabani hayatın korunması, kuş popülasyonunun çeşitlenmesi ve artırılması için kuş yuvaları da yer alacak. - KOCAELİ